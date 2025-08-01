Maden İşçileri Sendikası’nın grev kararı 60 gün ertelendi

TÜRKİYE Maden İşçileri Sendikasının grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi. Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı, Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki Emet Bor İşletme Müdürlüğünde, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğünden ertelendiği belirtildi.