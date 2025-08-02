Selçuk Bayraktar: "NEXT Sosyal 630 bin kullanıcıya ulaştı"

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir televziyon programında NEXT Sosyal'e ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Bayraktar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

NEXT Sosyal'ın beyin takımı var, Aykut Bey yapay zeka uzmanı ve Mert de TEKNOFEST'ten bir kardeşimiz. TEKNOFEST'ten yol arkadaşımız, dahi bir çocuk. 5. sınıfta mayınları bulan dron yapmaya çalışıyordu. 22 yıldır Aykut hem yakın dostumuz hem de yapay zeka ve data konusunda uzman bir isim. Mert, inanılmaz bir girişimci. Next Sosyal'in hızını arttırdı. TEKNOFEST'te şampiyonluk aldı iki kez. TEKNOFEST, bu kuşağın yetişmesine fırsat verdi.

TEKNOFEST, ilk düzenlediğimizde milletimiz yitik sevdasına kavuşmuş gibi adeta sarıldı, 500 bin kişi geldi, biz 100 binden fazla kimseyi beklemiyorduk. NEXT sosyal yıllardır düşündüğümüz projeydi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı cemiyetini oluşturuyor ve moderasyonunu yapıyor. TEKNOFEST Girişimcilerinin kurduğu 2N Medya Teknoloji de teknik altyapısını yapıyor. Bir yandan da açık kaynaklı bir yolla gitti, böylece kurallar da şeffaf oldu, bugün yayınlandı kodları.

İnsanlığın faydasına geliştirdiği bir proje. Almanya menşeli olduğuna ilişkin bir algı yaratmaya çalıştılar. Bunun açık kaynaklı olduğunu duyurduk, bunun da bir cemiyeti olsun. Teknoloji geliştirenlere ve topluma mal olsun. Açık kaynaklı olduğu için herkes kullanabiliyor ve içini görebiliyor. Sosyal medyada tweet'ler atılıyor, toplumu birbirine düşürmek için mecralar var, karanlık hikayeler var, devlet başkanları sosyal medyadan atılıyor. Açık olunca herkes eşitleniyor.

Dijital tahakkümün yıkılmasını istiyoruz, cemiyete açık olmasını istiyoruz, herkes kullansın. Bazı eksiklikler ve alt yapısında eksiklikler vardı. Bugün de bu eksiklikler kapatılarak bugün yayımlandı.

Sabahlara kadar uğraşıldı, siber saldırılara maruz kaldık. Sabahlara kadar uğraşıldı.

NEDEN NEXT?

Biraz küresel olsun istedik, deneme geliştirme sürümü, isim önerilerine açığız. Dost ve kardeş ülkelerde anlamı olan bir isim, Kızılelma da öneriyle kaldı. Küresel anlamda sosyal medya için NEX denir, Türkiye için başka isim olabilir.

Dünyada 1932'de meşhur bir filozofun dediği gibi bir tablo ile karşı karşıyayız. Eski dünyaya yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı. Tam da buna benzer bir tablo var. İnsanoğlunun biriktirdiği tüm kuralların ihlal edildiğini görüyoruz, bütün yazılı kuralların, anlayışın, barışın, huzurun koruyacak her türlü müessesenin yıkıldığını görüyoruz. Devlet görevlilerin soykırım yaptığı yerde, bizim inancımız bize, bebeği öldür, annesini öldür, hayvanlarını öldür, bize Tanrımız emrediyor diyor. Bu soykırımı yaptığını devlet görevlilerinin gelecek nesillere büyük bir gururlar anlatacağını söyleyen bir inancı ve sistemi görüyoruz. Gazze'ye özel kuruluş olarak en büyük yardımı ettik. Bu nasıl bir çarpıklıktır, orman kanunla yaşayan ilk insan bile daha medeniydi, böyle yaşamıyordu. Düzenin alt üst olduğunu, dünyanın korkunç bir karanlığa sürüklendiğini görüyoruz. En iyi müesseselerden eğitim almış insanların bebeklerin savata nasıl öldürüleceğini söylediğini görüyoruz. Sosyal medya da bunun parçası. Bu soykırım tüm bu araçları kullanarak ve insanları manipüle ederek sürdürülüyor. Burası da dijital bir hegemonya. Bir anlamda emperyalizmi şekillendiren bir araç.

"X'İN ALTERNATİFİNİ İNŞA ETTİK"

X mecrasının geleceğine bakarsak toplumları birbirine düşürmek, kırdırmak, polarize etmek, insanları nefret ettirmek, fikri sabit haline getirmek için kuruldu. Bunu da başardı. Ülkeleri yıkacaksanız bunu başarı olarak görebilirsiniz. Bu bebekleri öldüremezseniz, bu deniliyorsa herkes her şeyi yapabilir demektir. Kimse emniyet içinde hissedemez, tüm dünya tehdit altında demek. Tüm müesseseleri inşa etmek lazım. X'te bunları eleştirdiğimizde hesabımızı kapatıyorlar, Türkiye'de kapayınca kıyamet kopuyor, ticaretim durdu diyorlar, post atamadık diyorlar. O zaman alternatifini inşa ediyoruz. Dünyayı inşa ederek buradan çıkacağız.

Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar demiş İstiklal Marşı şairi. Elindeki teknik imkan, bilimsel kapasite ile yıkmaya gelmiş. Dünyayı inşaa etmedikçe eleştirseniz e bir şey ifade etmiyor. Minderi kuran, oyun kurucu kendi olduğunda ahlaken üstün bile olsanız ifade edecek zemin bırakmıyor size. Hakikat bir mecra bulamıyor haykırmaya. Dünyayı yıkıldığı yerden inşa etmek gerekiyor. Bunu medeniyetimizin adalet, iyilik ve merhamet değerlerinden ilham alarak medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları yapacak. Bunları da önüne engel olmaya çalışacak. NEXT ile ilgili İHA'larda olduğu gibi içeriden eleştiriler geldi, dışarıdan beklerdik. Bu çocuklar, ülke bağımsız olsun milyarlarca ekonomini döndüğü bir sistemi inşa ettiğinde senin rahatsızlığın ne? SİHA üretildiğinde senin rahatsızlığın neydi, bir siyasi saik aynı ezberi tekrar ediyor, beni şaşırtmıyor, ben alışığım, onlar şaşırıyor.

"15 KİŞİLİK TEKNİK VE 30 KİŞİLİK GÖNÜLLÜ BİR EKİP"

15 kişilik teknik ve 30 kişilik gönüllü bir ekip. Bunu misyon edinmiş durumda insanlar. Kendi mecramız olsun istiyorlar. Ne gibi şeyler kural ihlali olsun diye çalışıyorlar.

MEVCUT SOSYALE MEDYA DÜZENİNE MEYDAN OKUMA MI?

Mevcut sosyal medya tekellerine başkaldırıdır. İçinden itiraz ettiğinizde işe yaramıyor, yeniden dünyayı inşa etmeden şansınız yok. Elinde sopa olan soykırımı da yapacak, kuralı da koyacak, ne kadar haklı olursanız olun sesinizi insanlara ulaştıramayacaksınız, insanlığın ihtiyacı olduğuna inanıyoruz, 37 ülke ile çalışıyoruz. SİHA'larla ilgili de bir çok eleştiri geldi, motoru yerli değil, kamerası dışarıdan, takoz koyanlar, siyasi saiklerle saldıranlar, sistematik bir şekilde devam edenler, sonra alkışlayanlar. Bugüne kadar bir kuruş hibe destek almadı. Bu gelirlerle uzay üzerine, Türkiye teknoloji Takımının tek fonlayıcısı, TEKNOFEST'in fonlayıcısı, kazandırdığı gelirlerle yapıyoruz, uzaya yatırım yapıyoruz, kendi jet motorumuzu yapıyoruz, Kızılemla, Bayraktar T, Bayraktar TB3. Bu da böyle bir hikaye. Bunlar milli güvenlikle ilgiliydi, bu da toplumun bekasıyla ilgili. Sosyal medya toplumu birbirine kırdırdı. En kötü küfürleri anneme yazıyorlar, şikayet ediyorum, bu bizim kurallarımıza uygun diyor. Tehdit var, en kötü küfür var. Başkasına yapıldığında kaldırıyorlar, ben hakkımı nerede savunacağım. Toplum ne yapacak? Herkes birbirini kessin, doğrusun, bunun için kurulmuş. Geçmişlerine bakın, istihbarat servislerinin psikolojik harekât için kurduğu bir mecra. Bu milli güvenlik problemi ve emperyalizmin kullanışlı bir aracı. Bu mecralara para veriyorsun, bir de üstüne küfür yiyorsun.

Benim kanaatim yüz yüze bakar gibi bir iletişim içinde olmak. Karanlık maskelerin arkasında herkes her şeyi söylüyor. Yüz yüze bakar gibi olmalı sosyal medyanın. Arkadaşlarla tartıştık, küfür olmalı mı dediler? Hayatın içinde o da var denildi, bence olmamalı, buna cemiyet karar vermeli, yüz yüze bakar gibi olmalı. Toplumun her kesimini davet ettik, bu siyasi bir mecranın da değil, bu yüzde Türkiye'nin sosyal medyası olsun.

ELON MUSK SATIN ALMAK İSTERSE SATAR MISINIZ?

Almak istemez, burası para kazandıran bir yer değil. Kardeş coğrafyaların e ticaret yapabildiğiniz, iletişim kurabildiğiniz, kendi kendini döndürecek bir mecra haline gelsin. Türkiye'yi, dost ve kardeş coğrafyaları kaldırsın, milyarlarca dolar dışarıya gideceğine içlerinde kalsın. Bunu elbette isteriz. Bu zaman alacaktır, para kazansın diye değil özgürlüğümüz elimizden alındığı için yaptık.