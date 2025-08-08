Bakan Fidan’dan Suriye’ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmesinde, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen sekiz ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin bir muhasebesinin yapılması ve ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde duruldu. Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de görüşmede konuşulacaklar arasında yer aldı.

İŞ BİRLİĞİ MASADA

Görüşmede, DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin bir değerlendirmesinin yapıldı. Öte yandan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.