Gürcistan Cumhurbaşkanını konuk eden Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuğu Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili oldu.

İkili görüşmelerin ardında düzenlenen ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan önemli açıklamalar yapıyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkaranlar:

Gürcistan'la ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşviki konusunda hemfikiriz. İki bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Şirketlerimiz Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor.

Görüşmelerimizde bölgemizde ve uluslararası arenada olup bütün bu gelişmelere dair fikir teatisinde bulunduk. Dış politika ve güvenlik alanlarda tesis ettiğimiz üçlü mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barışa katkı sunuyoruz.

"GAZZE'DEKİ İNSANLIK FELAKETİNİ GÖRÜŞTÜK"

Meclislerimiz açıldıktan sonra da üçlü parlamentolar başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldık.

Bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza kalkınmaya devam edeceğiz.

Ahıska Türklerinin anavatanına onurlu ve güvenli bir şekilde dönüş sürecini sayın Cumhurbaşkanına ilettim. Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

