Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gençlik kollarımız, değerli Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, il ve ilçe başkanlarımız, sevgili yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Siz sevgili genç arkadaşlarımı buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. AK Parti gençliğine en içten muhabbetlerimi iletiyorum.Şu muhteşem coşkunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Strateji ve Eğitim kampına yurdun dört bir yanından gelen kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Kamp öncesinde 100 bin gencimizin katıldığı saha araştırmasıyla gençliğimizin beklentilerini gördük. Kamp süresi boyunca bunları değerlendirdik.

Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Dünya gençliğine örnek olmaya devam edeceksiniz. Unutmayın, bölen değil birleştiren bir anlayışla çalışacaksınız. AK Parti gençlik kollarımız Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanmasıdır. Gençlerin siyasi adresi 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyon gençten yarısından fazlasının oyunu aldık. Son 3 ay ailemize 130 bin yeni üye katıldı.

Partimize yarın yeni katılımlar olacak.