İstanbul’da silahlı saldırı çetesi çökertildi: 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

İstanbul’da Beşiktaş, Bakırköy, Ataşehir ve Bahçelievler’de faaliyet gösteren 6 ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırıların failleri, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla ortaya çıkarıldı. 18 Mayıs – 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında art arda düzenlenen saldırıların izini süren Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 13 şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla, Beşiktaş, Bakırköy, Ataşehir ve Bahçelievler'de faaliyet gösteren 6 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüpheliler tek tek yakalandı. 18 Mayıs – 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen saldırıların faillerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİR EŞKIYALARINA GEÇİT YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada,"İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

