İşte Rezan Epözdemir'in savcılık ifadesi! Rüşvet iddiasını "Hatırlamıyorum" diyerek geçiştirdi...

Son dakika haberleri: Avukat Rezan Epözdemir'in "Rüşvet" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3 saatlik savcılık ifadesine ulaşıldı. 6 sayfalık ifadede Epözdemir'e 11 farklı soruldu. İlk olarak Rezan Epözdemir'e eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı ile ne sıklıkla görüştüğü soruldu. Cevap olarak, 2007 yılından beri tanıdığını, 2020'den beri vekaletinin kendisinde olduğunu belirterek "Tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğimi hatırlamıyorum. Uzun süredir tanışıklığım olduğu için adliyede ziyaretine giderdim." dedi.

KUMPAS SAVUNMASI

Soruşturma dosyasında tanık olarak dinlenen Atalay Demirbaş'ı tanıyıp tanımadığı sorulan Epözdemir, 2018 yılında tanıştığını, dolandırıcı olduğunu öğrendiğinde vekaletini geri çektiğini iddia ederek "Yabancı numaralardan 5 yıldır benden para vermediğim taktirde kumpas ve iftira atacağından bahisle para talep etti." dedi. Cengiz Çallı'nın o dönem ki katibi olan aynı zamanda ifadesine başvurulan Kürşad Yılmaz'ın Atalay Demirbaş ve ihbar eden Zihni Çakır isimli şahısların Cengiz Çallı'nın rüşvet eylemlerinde katibin Epözdemir ile irtibat kurduğu tespiti soruldu. Epözdemir, irtibat kurduğunu hatırlamadığını söyledi.

CENGİZ ÇALLI'YA BORÇ PARA İDDİASI

Savcılık, makaron dosyası olarak bilinen Cengiz Çallı'nın yürüttüğü soruşturmada, tutuklular Zekeriya Yurtçak ve Ahmet Yurtçak'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye talebikarşılıında rüşvet alındığının kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde sabit olduğunu belirtti. 7 Temmuz 2021'de rüşvet alındığına ilişkin yazışmalarda ilk etapta 75 bin dolar rüşvetin şüpheli Rezan Epözdemir'e teslim edileceğine dair yazışmalar soruldu. Cevap olarak, bahsi geçen tahliyenin tarihinin farklı olduğunu ve rüşvet iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü. Cengiz Çallı'nın kendisinden Haziran 2021'den sonra borç para istediğini ve hatırlamadığı bir tarihte 1-2 kez borç verdiğini ileri süren Epözdemir, parayı almak için birkaç kez baskı yaptığını ve konuşmalarda adının o sebeple geçebileceğini söyledi.

SENET TARİHİ YAPILAN GÖRÜŞMEYİ HATIRLAMADI

Savcılık, Atalay Demirbaş'ın anlatımında yer alan rüşvet eyleminin tespit edilmesi amacıyla Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'nın HTS/BAZ kayıtlarının temin edildiğini ve 8 Temmuz 2021'de Cenginz Çallı'nın anlatıldığı gibi Atalay Demirbaş'ın ikametine gittiği, aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz kaydı verdiği şeklindeki tespiti sordu. Epözdemir, hatırlamadığını söyledi.

OFİSİNDE BULUNAN SENETLERİN SORUSU CEVAPSIZ KALDI

Operasyon günü Rezan Epözdemir'in avukatlık ofisinde yapılan incelemede ele geçirilen 2 adet bononun düzenleme tarihinin Çallı ile ortak baz kaydının olduğu 8 Temmuz gecesi olduğu göz önünde bulundurarak 9 Temmuz tarihli düzenlendiği ve alınan rüşvet parasının Çallı'da kalması karşılığında Epözdemir'e bono verdiğine dair kanaat oluşturulduğu aktarıldı. Buna karşılık Epözdemir, söz konusu aramanın hukuka aykırı olduğunu düşündüğünü ve bonolara ilişkin cevap vermek istemediğini söyledi.

SAVCI MAAŞIYLA 18 YILDA ÖDENEBİLECEK BORÇ

Epzödemir'e ifadesinde borç vermeye ilişkin söylediği tarihler arasındaki çelişki soruldu ancak bu soruya da cevap vermek istemediğini söyledi. Savcı bir sonraki sorusunda ise bonodaki rakamların 2 milyon 490 bin TL olduğunu ve bir savcının o tarihteki maaşının ortalama 11-12 bin olması nedeniyle söz konusu paranın 18 yıl hiçbir harcama yapmaması halinde ödeyebileceği belirtildi. Epözdemir, cevap vermek istemediğini Cengiz Çallı'nın evini satarak kendisine borcunun bir kısmını ödediğini iddia etti.

"CENGİZ İLE TATİLE GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Rezan Epözdemir'e Cengiz Çallı'nın UYAP'ı üzerinden dosyaları takip ettiği ve vekalet sunmayı düşündüğü dosyada yer alan kişilerin bilgilerini ele geçirdiği şeklinde beyanın olduğunu soruldu. Cevap olarak, iddiaları reddederek kumpas savunmasında bulundu. Ardından Cengiz Çallı ile gidilen tatillerini, lüks restoranların Epözdemir tarafından karşılandığı ve buna ilişkin yapılan arama çalışmasında maillere ulaşıldığı aktarıldı. Epözdemir, "Cengiz ile tatile gittiğimi hatırlamıyorum." dedi. Epözdemir'e son olarak Cengiz Çallı adına verilen koruma kararına kapsamında iki şerh hakkının kendisi tarafından kullanıldığı soruldu. Epözdemir, "Üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Rezan Epözdemir "Rüşvet" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan Epözdemir'in terör soruşturması kapsamında ifade verme işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.