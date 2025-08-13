Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Karanlık tablonun en büyük aktörü İsrail

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'nin bugün Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen eş-Şeybani ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor..

Yıllardır Suriye'de süren gözyaşı kaos, nihayet bir günde durdu ve bütün Suriyeliler için bir umut kapısı açıldı.

8 Aralık'tan sonra görüyoruz ki belli bir aralıkta Suriyeliler dönmeye başladı.

Altyapı, üst yapı projeleri yapıldı. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye'deki kardeşlerimiz hem bölgedeki aktörlerle, hem uluslararası aktörlerle ilişkiler kurmaya başladı.

Lazkiye'deki olaylar, YPG'nin bir türlü sisteme uyum sağlamamadaki gösterdiği tutum, işlerin Suriye'deki insanların istediği gibi gitmesini zorlaştırıyor.

Burada bir meydan okuma, bir zorluk var. Bizlere düşen de ona göre tedbirler alıp işbirlikleri yaparak olabildiğince barışçıl şekilde bu durumu çözmeye çalışmak.

Burada en karanlık aktörlerden biri İsrail olmuş durumda. İsrail'in önemli hedeflerinden biri Suriye'de karışıklık çıkması.

İsrail halkına, yönetimine tavsiyemiz, sizin güvenliğiniz komşunuz ülkelerin kaos içerisinde bulunmasından geçmiyor. Tam tersi refah, istikraralı bir durum içinde olmasından geçiyor.

Suriye'nin istikrarını, birliğini, bütünlüğünü, Suriye halkının güvenliğini bozacak tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor.

Dışarıdan olumsuz bir müdahale olmadığı sürece bölgesel işbirliğinin, küresel anlayış diplomasisinin Suriye'deki yaraları hızlıca sarma potansiyeli olmadığını da gördük.

Sadece Arapların değil diğer mezheplerin de kendisini ülkesinde hissedeceği bir yapı kurulması için çalışılıyor. Dürzilerin hakları, canları, malları kullanmalı. Aleviler, geçmişte Esad rejiminin yaptıklarından sorumlu tutulmamalı, Kürtler için bir sıkıntı olmamalı.

Yeni Suriye, bütün halkların birlikte yaşadığı bir Suriye olmalı. Biz Türkiye olarak Suriye'nin yanındayız.

Ülkede siyasi kurumların ayağı kalkması, altyapı üstyapı için çalışan kurumların da ayağa kalkması gerekiyor.

Şu ana kadar değerli kardeşlerimizin attığı çok ciddi adımlar var. Dediğim gibi her şeyin çok başındayız. Onun için Suriye'deki kardeşlerimizin bu olumlu ve pozitif ajandayla ilerleyebilmesi için karışıklık olmayan bir sürece ihtiyaç var.

Bizim görevimiz bu süreci Suriye'ye el birliği ile vermek. Ama bölgedeki herkes bizim gibi değil. Bölgedeki bazı aktörler kaos istiyor. Bunların başında da İsrail var.