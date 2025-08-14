Çanakkale yangınıyla ilgili yeni detaylar! CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin itfaiye aracı şovu fiyaskoya dönüştü! Eğitimi verilmemiş: 22 milyon çöpe gitti

Ancak farkı özellikleri olan bir araç. Belki de Türkiye'de yalnızca büyükşehirlerde olan bir araç ve bölgemizde yalnızca Çanakkale İtfaiyemizde olacak. 6x6 otomatik şanzımanlı olan aracın hareket kabiliyeti çok yüksek. Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne en zorlu arazilerde bile hareket ve söndürme kabiliyeti olan çok vasıflı bir araç kazandırdık. Bu aracımız orman yangınlarında da orman ekiplerine destek verebilecek.

Teknik donanımı ile bölgede benzeri olmayan bir araç. Hava basınçlı köpük sistemi var. Hava basıncı ile su ve köpüğü karıştırarak, dakikada 3 bin 200 litre püskürtme yapabiliyor. Çatı monitörü uzaktan kumandalı ve dakikada 2 bin 400 litre su püskürtebiliyor.



Bunu aynı zamanda hareket halindeyken de yapabiliyor. Ön monitörü joystick kontrollü. Aracımızın 11 bin litre su ve bin litre de köpük kapasitesi var. Özellikle akaryakıt istasyonları gibi yangınlarda, anız, arazi ve orman yangınlarında da çok ciddi destek verecek bir aracımız" dedi.