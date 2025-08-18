Diyarbakır Anneleri komisyonda dinlenecek

DİYARBAKIR'DA evlat nöbetinde olan anne ve babalar ile şehit aileleri "Terörsüz Türkiye" sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir sonraki toplantısında dinlenecek. 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 2 bin 176'ncı gününde. Aileler, nöbetlerini aralıksız sürdürürken, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kurulan komisyonda dinlenecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı salı günü gerçekleşecek.

'HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ'

OĞLU Mehmet Aydın için oturma eyleminde bulunan Nihat Aydın, bir ay sonra 7'nci yıla gireceklerini, burada evlat nöbeti tuttuklarını söyledi. Aydın, "Terörsüz Türkiye" sürecini sonuna kadar desteklediklerini ifade ederek, "Her zaman cumhurbaşkanımızın yanındayız. Gönül isterdi ki, 6-7 aile olsun. Gitsinler, orada derdini anlatsınlar. Şehit anne ve babalarına saygımız sonsuzdur. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Bugün 5-6 anne orada olsaydı belki bizi daha iyi temsil ederlerdi" diye konuştu. Bayram Elhaman'ın babası Şadi Elhaman ise 2017 yılında çocuğunun kandırılıp dağa götürüldüğünü ileri sürerek, 2019'dan beri HDP kapısında oturduğunu ve çocuğumu istediğini dile getirdi.