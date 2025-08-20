Daha adil bir dünya inşa edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın El Pais Gazetesi için "Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi" başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalede, insani yardımın siyaset üstü bir vicdan meselesi olduğunu, Türkiye'nin mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan bir ülke olarak öne çıktığını vurguladı.

"SAYGI, ADALET VE SAMİMİYET"

Barış, güvenlik ve ortak refahın ancak halklar arasında karşılıklı saygı, adalet ve samimiyete dayalı bir işbirliği anlayışıyla mümkün olduğunu vurgulayan Erdoğan makalesinde, "İspanya, NATO'daki en güvenilir müttefiklerimizden biridir. Adana'da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi bunun somut ve güçlü bir ifadesidir. İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimize verdiği samimi destek, ortak hedeflerimizin derinliğini yansıtmaktadır. Biz, bu stratejik ortaklığı, bölgesel ve küresel sınamalara karşı birlikte geliştireceğimiz güçlü adımlarla taçlandırmakta kararlıyız. Medeniyetler İttifakı'nın 20'nci yılında, farklılıkları çatışma unsuru değil zenginlik kabul eden anlayışımız, küresel krizlerin yaşandığı bu dönemde mazlum halklara umut ve dayanışma mesajı vermektedir" ifadelerini kullandı.

İNSANLIK ONURUNU SAVUNMAK

Bugün, 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir. Türkiye olarak, tarihimizden gelen engin insani yardım geleneğiyle, mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın her coğrafyada uzattığımız yardım eli, insanlık onurunu savunma ve vicdanımızın sesini duyurma irademizin en güçlü göstergesidir. Bu anlamda, İspanya da köklü insani yardım geleneğiyle bu vicdani duruşun güçlü bir ortağıdır. Türkiye olarak bizler, 'Birimizin yaşadığı acı, hepimizin vicdanında yankılanan ortak bir çığlıktır' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi. Türkiye'nin geçmişten bugüne Afrika'da yaşanan insani krizlere kayıtsız kalmadığının altını çizen Erdoğan, Somali'deki ağır kuraklık felaketine dikkati çekmek ve kardeş Somali halkıyla dayanışmayı göstermek üzere 2011 yılında gerçekleştirilen Mogadişu ziyaretinin, uluslararası toplumda yankı uyandırdığını hatırlattı.

"VİCDAN AYAKLAR ALTINDA"

Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı kuşatma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, 40 milyon doları aşan insani seferberlik gerçekleştirmiştir.

Filistin halkının özgür geleceğe kavuşması için tüm imkanlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz. Küresel krizler, jeopolitik gerilim ve çatışmalar yardım faaliyetlerimizi zorlaştırsa da ihtiyaç duyulan her coğrafyada bu çabadan asla vazgeçmeyeceğiz. Zira insani yardım siyaset üstü bir vicdan meselesidir" mesajını verdi. Türkiye ve İspanya'nın, Akdeniz'in iki yakasında evrensel değerlere gönülden bağlı iki dost, güçlü birer müttefik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "El ele vererek, insanı merkeze alan adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.