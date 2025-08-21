Yasa dışı bahise geçit yok! İstanbul, İzmir, Muğla... 21 ilde operasyonlarla suçlu avı: 8 tutuklama

5 MİLYONLUK KAÇAK ÜRÜN

İzmir'de polisin son 1 haftada düzenlediği 16 ayrı kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-17 Ağustos arasında 16 farklı operasyon düzenlendi. Aliağa, Buca, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak ve Ödemiş ilçelerinde ekiplerin aramalarında; piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 1 milyon 93 bin 500 içi doldurulmuş makaron, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 939 gümrük kaçağı puro, 114 kilo nargile tütünü, 280 litre taklit etiketli etil alkol, 647 elektronik sigara cihazı, 57 elektronik eşya, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 64 sikke, yüzük ve bilezik gibi 25 tarihi eser, 1 tabanca, 1 şarjör, 32 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

EV DEĞİL ZEHİR YUVASI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan bir şüphelinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDILAR

Aydın-İzmir otoyolu gişelerinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta 50 sentetik hap ve esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi göz altına alınırken araç sürücüsüne 47 bin lira ceza uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuya geçit vermiyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde arama köpeği ile yaptığı aramada araçta 50 adet sentetik uyuşturucu hap, çarşaf kâğıdına sarılı, kullanıma hazır 5 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araçta bulunan R.T. ve Ö.B. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheli R.T.'ye, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan 47 bin 482 TL idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

UYGUN FİYATA MOTOSİKLET VAADİ

Muğla'da 'uygun fiyata motosiklet' vaadiyle vatandaşları 30 milyon TL dolandıran 10 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde yaşayan 49 kişi, İstanbul'da bulunan ünlü bir motosiklet markasından düşük fiyatlarla motosiklet alabilecekleri vaadiyle dolandırıldı. Şikayetler sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadeleri doğrultusunda yaklaşık 30 milyon TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi.

HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) üzerinden yapılan hesap incelemelerinde, mağdurlardan alınan paraların farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M.'ye yönelik 19 Ağustos'ta Muğla, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı