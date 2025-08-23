CHP yönetimi halkı suya hasret bıraktı

DSİ: SORUMLU BELEDİYEDİR

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada ise Uşak'taki susuzluğun gerçek nedeninin CHP'li belediye olduğu ortaya çıktı. Şehrin içme ve kullanma suyunun sağlanmasının belediyelerin asli görevi olduğunu belirten DSİ, "Su sıkıntısı Uşak Belediyesi'nin yeterli kaynak ayırmaması, Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki yüzde 40 kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yapılmamasından kaynaklanmaktadır. DSİ tarafından belediye uyarılmış, az su çekmesi için 3 yer altı kuyusu devredilmiştir. Su çekil

meye devam edilmesiyle baraj 16 Ağustos'ta sıfırlanmıştır" açıklamasında bulundu.



BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Türkiye'nin dört bir yanında hizmete aldığı içme suyu tesisleriyle yıllık 5,4 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyunu vatandaşların hizmetine sunan DSİ, CHP yönetimindeki Çeşme Belediyesi'nin susuzluk sorununu çözdü. Susuzluk sorunu, DSİ tarafından hayata geçirilen ve iki baraj, üç su deposu, bir adet konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi ve 33 bin 688 metrelik isale hattını içeren proje ile çözüme kavuşturuldu. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki barajlarda su doluluğunun yüzde 8'lere kadar gerilediği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yaptığı açıklamada, "Devlet Su İşleri görevini fazlasıyla yapıyor. Kendi görevini yapamayan ya da bu konuda yardım isteyen bütün belediyelerimizi hiçbir zaman geri çevirmiyor. Belediyelerimizin algının değil, suyun yönetimini yapması gerekir" dedi.

İZMİR KÖRFEZİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ BAŞLADI

İzmir'de geçen yıl Körfez'deki kirliliğe bağlı oluşan ve hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıkan pis koku bölgede etkisini sürdürürken, şimdi de balık ölümleri başladı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Körfez ile ilgili 47 yıldır çalışma yürütüyorum. İlk kez 2 yıl üst üste balık ölümü gördüm. Denizimiz maalesef çok kirli. Çok fazla plankton patlaması var ve denizin rengi koyu kahverengi. Derelerin altı kırılıp bütün fabrika arıtmalarının çalıştırılması lazım" dedi.