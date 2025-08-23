CHP yönetimi halkı suya hasret bıraktı

Türkiye'nin birçok ilinde CHP'li belediyeler; susuzluk, çöp yığınları ve kötü yönetimle anılıyor. Su yönetimine kaynak ayırmayan, barajları doğru işletemeyen başta İzmir, Ankara, Muğla Büyükşehir Belediyeleri ile Uşak Belediyesi bir bir alarma geçmeye başladı. İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı'da su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından merkez ilçelerde daha önce 5 günde bir uygulanan planlı su kesintileri önceki gün itibariyle 3 güne indirildi.
İZMİR'DE KESİNTİLER ARTIRILDI
6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyordu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla kesinti programında değişikliğe gidildiğini bildirdi. İZSU'nun açıklamasına göre, 22 Ağustos'tan itibaren merkez ilçelerde ve Menemen'in bazı mahallelerinde 3 günde bir planlı su kesintisi yapılacak. Bu kapsamda, kent üç bölgeye ayrılacak ve su kesintileri her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Su tasarrufunu sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulamaya İzmirliler, "Zamanında alınmayan önlemlerin bedelini halk ödüyor" diyerek tepki gösterdi.
FİRMA BAŞKAN YALIM'I YALANLADI
Uzun yıllardır etkisini gösteren küresel iklim değişikliğine karşı hazırlık yapmakla yükümlü olan belediyelerin birçoğu susuzluk riskine karşı çeşitli önlemler alırken CHP'li belediyeler bu konuda da sınıfta kalmış oldu. Bir diğer CHP'li Uşak Belediyesi ise kent geneline günlük yalnızca 6 saat su vererek Uşaklıları mağdur etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi'nin kente su sağladığı Küçükler Barajı'nda su kalmadığını ve planlı su kesintilerini yapacağını duyurmasının ardından CHP'li Başkan Özkan Yalım suçu bölgede faaliyet yürüten maden firmasına atmıştı. Firma yaptığı açıklamada kendilerine tahsis edilen suyun yalnızca yüzde 0,73'ünü kullandığını belirterek işletmelerinin söz konusu barajdan 53 kilometre uzakta olduğunu ve arada yüzlerce büyük ölçekli endüstriyel faaliyet olduğunu ekleyerek iddiaları yalanlamıştı.
DSİ: SORUMLU BELEDİYEDİR
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada ise Uşak'taki susuzluğun gerçek nedeninin CHP'li belediye olduğu ortaya çıktı. Şehrin içme ve kullanma suyunun sağlanmasının belediyelerin asli görevi olduğunu belirten DSİ, "Su sıkıntısı Uşak Belediyesi'nin yeterli kaynak ayırmaması, Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki yüzde 40 kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yapılmamasından kaynaklanmaktadır. DSİ tarafından belediye uyarılmış, az su çekmesi için 3 yer altı kuyusu devredilmiştir. Su çekil
meye devam edilmesiyle baraj 16 Ağustos'ta sıfırlanmıştır" açıklamasında bulundu.
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan, Türkiye'nin dört bir yanında hizmete aldığı içme suyu tesisleriyle yıllık 5,4 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyunu vatandaşların hizmetine sunan DSİ, CHP yönetimindeki Çeşme Belediyesi'nin susuzluk sorununu çözdü. Susuzluk sorunu, DSİ tarafından hayata geçirilen ve iki baraj, üç su deposu, bir adet konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi ve 33 bin 688 metrelik isale hattını içeren proje ile çözüme kavuşturuldu. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki barajlarda su doluluğunun yüzde 8'lere kadar gerilediği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yaptığı açıklamada, "Devlet Su İşleri görevini fazlasıyla yapıyor. Kendi görevini yapamayan ya da bu konuda yardım isteyen bütün belediyelerimizi hiçbir zaman geri çevirmiyor. Belediyelerimizin algının değil, suyun yönetimini yapması gerekir" dedi.
İZMİR KÖRFEZİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ BAŞLADI
İzmir'de geçen yıl Körfez'deki kirliliğe bağlı oluşan ve hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıkan pis koku bölgede etkisini sürdürürken, şimdi de balık ölümleri başladı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Körfez ile ilgili 47 yıldır çalışma yürütüyorum. İlk kez 2 yıl üst üste balık ölümü gördüm. Denizimiz maalesef çok kirli. Çok fazla plankton patlaması var ve denizin rengi koyu kahverengi. Derelerin altı kırılıp bütün fabrika arıtmalarının çalıştırılması lazım" dedi.