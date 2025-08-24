Savarona yeniden Mavi Vatan’da! TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Savarona yatı ve Deniz Kuvvetleri'nin bazı gemilerinin gerçekleştireceği İstanbul Boğazı Geçişi saat 13.30'da Sarıyer'den başlayacak. Savarona ve TCG Anadolu ile birlikte toplam 9 gemiyle donanma, 17.00'de Başkan Erdoğan'ı Dolmabahçe'nin önlerinde, Boğaz'da da vatandaşları selamlayacak. Böylece, Savarona, TEKNOFEST için yeniden "Mavi Vatan"da boy göstermiş olacak.

TÜM İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, tüm İstanbulluları geçişi izlemeye davet etti ve "Halkımızı Boğaz boyunca bekliyoruz, biz orada olacağız, bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum, 'Mavi Vatan' bizim için çok önceliklidir" dedi. Savarona yatının yeni hikayesi, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan yatın tekrar bahriyeye kazandırılmasına yönelik önerisi üzerine başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilen yatla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun talimatıyla hazırlanan üç alternatifli plan, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sunuldu. Daha sonra restorasyon aşamasına geçildi.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Emine Erdoğan, iyileştirme çalışmalarını "yatın aslına ve hatırasına sadık kalınarak yenilenmesi" için yakından takip etti. Atatürk'e ait bazı eşyalar Savarona'ya getirildi. Tümamiral Yetkin süreci anlatırken, "10 ay gibi kısa bir süre içinde gemi seyir yapabilecek hale getirildi" dedi. Yetkin, Savarona'nın bundan sonraki nasıl kullanılacağına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda yine devlet büyüklerimizin ağırlanmasında, ev sahibeliği yapılmasında, içerisinde barındırmış olduğu bu kıymetli objeleri Türk denizciliğini yaygınlaştırmak, denizcilik sevgisini artırmak maksadıyla, halkımızla paylaşmak üzere liman ziyaretlerinin yapılması ve yine kısa süreli deniz öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanılması planlanmaktadır."

TEKNOFEST MAVİ VATAN COŞKUSU

Boğaz'daki görsel şölenin ardından TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek. Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak. Ayrıca Mavi Vatan Resim ve Makale Yarışmalarında dereceye giren genç yetenekler, TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.

AHLAT'TA BİN YILLIK KARDEŞLİK BULUŞMASI

TÜRKLERE Anadolu'nun kapılarını açan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü Ahlat ve Muş'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliklere katılıp Terörsüz Türkiye süreci ve "bin yıllık kardeşlik" ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Yarın Bitlis Ahlat ve Salı günü ise Malazgirt'teki etkinliklere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanları da katılacak. Ahlat'ta katılacağı programlarda önemli açıklamalar yapması öngörülen Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye sürecine, bin yıllık kardeşlik ve gelinen noktada 'iç cephenin güçlendirilmesine' ilişkin açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.