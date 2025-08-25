Mavi Vatan coşkusu

TCG ANADOLU, 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrencinin katılımıyla Sarayburnu'ndan dün sabah saatlerinde demir aldı. TCG Anadolu, aralarında TCG Savarona, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, TCG Hızır Reis Denizaltısı'nın da bulunduğu 8 gemi ve 1 denizaltıyla boğaz geçişi gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan TCG Anadolu ve 7 donanma gemisi Dolmabahçe'de selamladı.

Program Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda 21 pare top atışıyla son buldu.

HEYECAN DEVAM EDECEK

Boğaz'daki görsel şölenin ardından TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek.

Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak. Genç yetenekler, platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.

'HALKA AÇILMASI SÜRPRİZDİ'

Bu yıl 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest'e ilişkin konuşan Selçuk Bayraktar, "Teknofest, İstanbul'da düzenlenecek. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeydik. Aslında 'Mavi Vatan' temasını da tamamlamış oluyoruz 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte. En büyük sürpriz, Teknofest Mavi Vatan'da Savarona'nın halka ziyarete açılmasıydı. Cumhurbaşkanımız tarafından yenilenmesi, kullanıma uygun olmayan şekilde kullanılmıştı. Gemiyi restore etmeden ziyaret etme imkanım oldu. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl olur da böylesine bir eser, o hale düşürülmüş diye üzüldüm. Bir anlamda akamete uğratılmış bir eserin inşa edilmesi oldu. Gençlerimizin Savarona'yı da ziyaret etmesini tavsiye ediyorum" dedi.