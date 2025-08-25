‘Tam bağımsız olalım’

"ZAFER Yolculuğu" kapsamında, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak olan TCG Anadolu Gemisi'nde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve beraberindeki çalışma arkadaşları incelemelerde bulundu. Bayraktar, "Bu gemide yüzlerce gencimiz var, Türkiye'nin her yerinden gelmişler ve Mavi Vatan için teknoloji geliştiriyorlar, yarışıyorlar, ter döküyorlar. Bütün bunlar hem semalarımızda, hem karamızda, hem de Mavi Vatan'da tam bağımsız hür olalım diye yapılıyor" dedi. Selçuk Bayraktar şöyle devam etti: "Bayraktar TB-3, dünyada kısa pistli gemilere inip, kalkabilen ilk insansız hava aracı olmuş oldu. Dünyada bu alanda yarış vardı, ilk defa tamamlayan ülke olmuş oldu. ABD ve bir başka ülke bu alanda ilk olacaklarını iddia etmişlerdi ancak Bayraktar TB-3 bu iddiayı tamamlamış oldu. 170 defa çok farklı hava şartlarında otomatik bir şekilde indi ve kalktı."