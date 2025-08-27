Kıblesini şaşıranlar kaybedecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı "Malazgirt Zafer Etkinlikleri" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Malazgirt Zaferinin 954'üncü yılını kutlayarak Başlayan Erdoğan, "Dünya'ya biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız mesajını da en güçlü şekilde verdiğimiz yerdir Malazgirt. O kahraman ordunun her bir neferinin aziz ruhları şad olsun" dedi.

"GÜÇLÜ İRADE BURADA"

Malazgirt'te düşmanı bozguna uğratan, Anadolu'nun kapısını açan o güçlü iradenin bugün devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Kurucu irade bugün buradadır. O sarsılmaz inanç bugün buradadır. Her türlü engellemeye, sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çabalıyoruz. Bekası söz konusu olduğunda boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Mazlum ve mağdurlarında umudu haline dönüşen bir ülkeye sahibiz. Filistin davasına sahip çıkan bir ülkemiz var. Mektup diplomasisi, telefon görüşmeleri, uluslararası toplantılar, 102 bin tonu aşan yardımlarla Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz. Şimdi bütün bu çabaların ekmeğini alacağımız bir dönemin içindeyiz. Fitne duvarlarını yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Tüm kurumlarımız çalışmalarını bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Kimin sürece alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor" diye konuştu.

"UMUDA KARŞI DURULMAZ"

Millet içinde fitne kuranların duvarlarını yıkacaklarını dile getiren Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde kimse duramaz. Biz 86 milyon olarak tarihin kültürün inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Rengini şehitlerimizin al kanından alan bu bayrak bizim. Her karış toprağın altında bir yiğit yatan bu cennet vatan bizim. Bunu Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, daha önce gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar, kendilerine yeni patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz sorunların diyalog ve diploması ile çözülmesinden yanayız. Türkler, Kürtler, Araplar olarak bu coğrafyada kıyamete kadar beraber yaşayacağız. Unutmayın Malazgirt'te olacağız. Sultan Alparslan'ın, Selahattin Eyyubi'nin ahvali olarak terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi el birliği ile gerçeğe dönüştüreceğiz. Ayrılık türküleri değil kardeşlik türküleri söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ATAK HELİKOPTERLERİ EŞLİĞİNDE GİRİŞ YAPTI

MALAZGİRT Milli Park Alanı'nda gerçekleştirilen programa Ahlat'tan Askeri Helikopter ile gelen Erdoğan'ın helikopterine Atak helikopterleri de eşlik etti. Erdoğan, vatandaşları selamlayarak tören alanına giriş yaptı. Erdoğan'ın konuşması sırasında kürsüde kendisine 16 Türk devleti askerlerini temsilen askerler hazır bulundu. Malazgirt'te gerçekleştirilen etkinliklerde binlerce vatandaş Türkiye'nin dört bir yanından gelerek alanı doldurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan'a çift başlı kartal heykeli takdim edildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ise Ay yıldız armasını barındıran bir heykel hediye edildi.