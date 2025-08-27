Terörsüz Türkiye Komisyonu 6. kez toplandı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye sürecine baroların desteği çok önemli"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Terörsüz Türkiye için kurulan komisyon bugün 6'ncı kez toplandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek.

Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlenecek. Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak. Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek. Perşembe günü yapılacak toplantıda ise önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanları dinlenecek. 11 eski meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Komisyon açılışında konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA DA ÇALIŞACAK

Tarihi komisyonun Eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis'te dinlenecek. Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak. Komisyon, bu güne kadar 5 kez toplandı.Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.