TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması yapacağı etkinlikte, milli mühendisliğin denizlerdeki kabiliyeti sergilenecek. Pazar gününe kadar devam edecek festivalde; insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, denizlerdeki mühendislik gücü, donanmanın teknolojik kabiliyeti ve gençlerin yenilikçi projelerine yakından tanıklık edecek. Festival boyunca insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları düzenlenecek.

Öğrencilerden profesyonel mühendislere kadar geniş bir katılımın beklendiği yarışmalar, gençlerin hayal gücü ile mühendislik zekâsını deniz teknolojilerine taşıyacak.

ORTAYLI VE AFYONCU'DAN KONFERANS

Bugün festivalin açılışında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarih konferansı verecek. Ardından Ali Kurumahmut, Türkiye'nin yakın deniz havzaları ve uluslararası hukuk üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Daha sonra Başkan Erdoğan, açılış programı kapsamında bir konuşma yapacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise festival halkın ziyaretine açılacak.

TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek.

Çocuklar için "Minik Tayfalar Anaokulu Gösterisi" ve "Sahne Senin!" bölümleri özel programlarla hazırlanacak. 31 Ağustos Pazar günü de halat çekme, el incesi atma, mehteran gösterisi ve tiyatro etkinlikleriyle şenlik havası devam edecek.

SAT ve SAS komandolarının gösterileri, dragon kürek yarışları, denizcilik kültürünü tanıtan etkinlikler ve bandokoro konserleri ile ziyaretçiler coşkulu anlar yaşayacak.

Festival, kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. Etkinlik alanında kurulacak Mavi Vatan Zaman Tüneli, denizcilik tarihinden geleceğe uzanan bir yolculuk sunacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik deneyim alanlarıyla teknolojiyle iç içe bir serüven yaşayacak.

SEANSINI SEÇ, KAYDINI OLUŞTUR

30 ve 31 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek.

Etkinlikte ziyaretler, 09.00- 12.00, 12.00-15.00 ve 15.00- 18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

HAVELSAN'DAN, MISIR'LA DEV İHA ANLAŞMASI

Mısır'ın önde gelen sanayi kuruluşlarından Arap Sanayileşme Otoritesi (AOI) ile HAVELSAN arasında otonom insansız hava araçlarının ortak üretimine yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu ortaklık kapsamında, otonom insansız hava araçlarının montajı ve ortak üretimi gerçekleştirilecek.

GÖKÇEADA'DA YARIŞMA HEYECANI

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda başladı.

Yarışmaya, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar en az 3, en fazla 15 kişilik takımlar halinde katılıyor. Çanakkale'de ilk kez organize edilen yarışmanın ilk gününde yarışmacılar test uçuşu yaptı.

Gökçeada, 7 Eylül'e kadar sürecek yarışmalarda gençlerin projelerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.