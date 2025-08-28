  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açıyor. Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği festivali vatandaşlar hafta sonu ziyaret edebilecek.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması yapacağı etkinlikte, milli mühendisliğin denizlerdeki kabiliyeti sergilenecek. Pazar gününe kadar devam edecek festivalde; insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Katılımcılar, denizlerdeki mühendislik gücü, donanmanın teknolojik kabiliyeti ve gençlerin yenilikçi projelerine yakından tanıklık edecek. Festival boyunca insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları düzenlenecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Öğrencilerden profesyonel mühendislere kadar geniş bir katılımın beklendiği yarışmalar, gençlerin hayal gücü ile mühendislik zekâsını deniz teknolojilerine taşıyacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

ORTAYLI VE AFYONCU'DAN KONFERANS

Bugün festivalin açılışında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarih konferansı verecek. Ardından Ali Kurumahmut, Türkiye'nin yakın deniz havzaları ve uluslararası hukuk üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Daha sonra Başkan Erdoğan, açılış programı kapsamında bir konuşma yapacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise festival halkın ziyaretine açılacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Çocuklar için "Minik Tayfalar Anaokulu Gösterisi" ve "Sahne Senin!" bölümleri özel programlarla hazırlanacak. 31 Ağustos Pazar günü de halat çekme, el incesi atma, mehteran gösterisi ve tiyatro etkinlikleriyle şenlik havası devam edecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

SAT ve SAS komandolarının gösterileri, dragon kürek yarışları, denizcilik kültürünü tanıtan etkinlikler ve bandokoro konserleri ile ziyaretçiler coşkulu anlar yaşayacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Festival, kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. Etkinlik alanında kurulacak Mavi Vatan Zaman Tüneli, denizcilik tarihinden geleceğe uzanan bir yolculuk sunacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik deneyim alanlarıyla teknolojiyle iç içe bir serüven yaşayacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

SEANSINI SEÇ, KAYDINI OLUŞTUR

30 ve 31 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Etkinlikte ziyaretler, 09.00- 12.00, 12.00-15.00 ve 15.00- 18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

HAVELSAN'DAN, MISIR'LA DEV İHA ANLAŞMASI

Mısır'ın önde gelen sanayi kuruluşlarından Arap Sanayileşme Otoritesi (AOI) ile HAVELSAN arasında otonom insansız hava araçlarının ortak üretimine yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Bu ortaklık kapsamında, otonom insansız hava araçlarının montajı ve ortak üretimi gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

GÖKÇEADA'DA YARIŞMA HEYECANI

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda başladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Yarışmaya, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar en az 3, en fazla 15 kişilik takımlar halinde katılıyor. Çanakkale'de ilk kez organize edilen yarışmanın ilk gününde yarışmacılar test uçuşu yaptı.

TEKNOFEST Mavi Vatan bugün görkemli açılışla başlıyor!

Gökçeada, 7 Eylül'e kadar sürecek yarışmalarda gençlerin projelerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA