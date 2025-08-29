Harp Okulları Mezuniyeti tek törenle gerçekleşecek

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, bu yıl MSÜ harp okullarından mezun olacak teğmenler için düzenlenen törenlere değinerek, "2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos'ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu'nda icra edilecektir. Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler, 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu'na katılış yapmışlardır. 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.