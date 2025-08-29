TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonun büyük temsil gücü var

Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek. Komisyonun büyük temsil gücü var. Komisyonda kararların 5'te 3 çoğunlukla alınması gerekiyor. Gönül arzu eder ki herkesi dinleyelim.

"KOMİSYONDA MAĞDURLARI DİNLEDİK"

Bu sürece şehit aileleriyle başladık. Mağdur olmuş isimleri burada dinledik. Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz. Burada herkes kendi düşüncesini dile getiriyor. Her konuşmacı kendi kişisel görüşünü söylüyor, bunlar en sonunda değerlendirilecek. Yıl sonuna kadar çalışma sonlanacak. Mümkün olan en kısa zaman içerisinde bunun tamamlanması. Süreçte provokasyona izin yok.

Şehit ailelerin ve gazilerin katıldığı oturumda çok duygulandık. Gazi bir arkadaşımız takma gözünü çıkardı ve eline aldı. 'Ben bu kadar bedel ödemiş birisiyim, hiçbir anne ağlamasın' dedi. Aynı oturumda barış annelerini temsilen konuşan anne dedi ki; 'biz artık çocuklarımızı değil silahları toprağa gömmeliyiz' dedi. Bizim için anlamlı oturumlardan birisiydi.

Komisyon üyeleri parti öncelikleriyle hareket etmiyor. Herkes kendi teklifini ortaya koyacak.

PKK gerçekten kendisini feshetti mi? Devletin güvenlik birimleri sahada tüm gözlemlerini yaparlar. MGK sonunda der ki bu örgüt kendini feshetmiştir. İmralı'nın açıklamasını değerli buluyorum. Sembolik bir törenle silahlar yakıldı. Bu iş hayırlı bir iştir. Bu işin bir an evvel tamamlanması, bunun için de örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması lazım.

"MECLİS ÖNÜNDE BEYAZ TOROS YAKILMASI HERHALDE TESADÜF DEĞİLDİR"

Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi. O kadar açık provokasyon oldu ki; Bir vekil arkadaşımız komisyonda konuşulmamış konuları madde madde konuşuldu diyerek bir paylaşımda bulundu. Bu kabul edilemez. Bu süreci baltalamaya çalışmaktır.

Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da komisyonun toplanacağı, ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclisin önünde bir beyaz Toros'un yakılması herhalde tesadüf değildir.

İsrail, bölgedeki tüm ülkeleri tehdit ediyor. Şara ile Mazlum Abdi arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalandı. Biz bu anlaşmaya bir an önce uyulmasını istiyoruz.

İsrail bu bölge haklarının hepsinden nefret eder, hiçbirini insan olarak görmez. Bizim bizden başka dostumuz yoktur.

Terörsüz Türkiye için de çırpınıyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz Suriye'nin de kapılarını açacak.

Yasa önerisini komisyon titiz bir çalışmayla rapor haline getirir ve TBMM'ye sunar.