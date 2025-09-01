Berat Albayrak döneminde hayata geçirilmişti! 'Milli ve Yerli Enerji' hamlesi Güneydoğu'yu kalkındıracak

TPAO 3 bin metre derinliğe ulaştı. Sondaj 5 bin metreye kadar devam edecek. Türkiye, terörün gölgesinden çıkıp, kalkınmanın ve refahın ışığında yol alıyor. Bu süreçte atılan her adım, sadece petrol arama değil, aynı zamanda umutları yeniden yeşertmek anlamına geliyor."

TERÖR VESAYETİ KALKACAK Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, "Eğer terörün başladığı 1984'ten bugüne bölgemiz güven içinde olsa, huzur hakim olsaydı, Siirt bugün sadece fıstık ve balıyla değil, petrolüyle de Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olacaktı.

Geçmişte yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle arzu edilen seviyeye ulaşılamamış olsa da, bugün sağlanan huzur ve istikrar ortamında bu çalışmaların hızlanması bizim için önemli ve büyük bir fırsattır.

Siirt'te yürütülen petrol arama ve sismik çalışmalar, bu toprakların altında asırlardır var olan ciddi bir zenginlik olduğunu gösteriyor. Biz bu sefer bu fırsatı heba edemeyiz" dedi.