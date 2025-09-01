Berat Albayrak döneminde hayata geçirilmişti! 'Milli ve Yerli Enerji' hamlesi Güneydoğu'yu kalkındıracak

Altında adeta bir petrol denizi bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki rezervler, bölgede 47 yıl süren terör olaylarından dolayı ekonomiye kazandırılamadı.
Son dönemlerde olayların bitmesi ve huzurun sağlanmasının ardından Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen 'Milli ve Yerli Enerji' hamlesinin ilk durağı ise Şırnak'ın Gabar Dağı oldu.
Yıllarca operasyonla gidilebilen Gabar'da, TPAO'nun fedakâr çalışanlarınca yapılan çalışmalarda Gabar'da zengin petrol yatakları bulundu. Bölgede kurulan iki ayrı petrol sahasında başlayan üretim hızla büyüyerek, açılan kuyu sayısı 100'e yaklaşırken, günlük üretim ise 90 bin varile dayandı.
Petrol çalışmalarının sürdüğü yerlerde 2 bine yakın bölge halkı iş imkânına kavuştu. Ekonomi canlanırken, terörün sona ermesi bölgeye ilgiyi de arttırdı. Son iki yılda yaklaşık 5 milyon kişi başta Diyarbakır olmak üzere Hakkâri ve Mardin'i ziyaret etti.
SONDAJ KULELERİ ÇALIŞIYOR
Türkiye'nin milli imkânlarıyla geliştirilerek yerli mühendislikle üretilen ve Türk tarihinde iz bırakanların isimlerinin verildiği "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" sondaj kuleleri, aktif olarak petrol üretim sahalarında çalışıyor.
Seyit Onbaşı, Gabar Dağı Şehit Esma Çevik petrol sahası Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu ise Şehit Aybüke Yalçın petrol sahasının 71'inci kuyusunda faaliyetlerini sürdürüyor.
86 bin varil günlük petrol üretiminin yapıldığı Şırnak'ta, milli sondaj kuleleriyle hem enerji bağımsızlığı hedefleniyor hem de Türk tarihine vefa örneği sergileniyor.
PETROL ŞEHRİ ŞIRNAK
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Osman Geliş, "Şırnak'ta günlük petrol üretimi hedefi 100 bin varil olarak belirlendi. Bu hedefe ulaşıldığında şehir açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol kenti olacak. Petrol ve türevleri, sanayileşmeyi artıracak. Bu sayede işsizlik sorununun önüne geçilerek, gençlerin dış göçü azalacak. Hatta dışarıdan göç alabiliriz.
Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan bu durum bizleri heyecanlandırıyor. Şırnak'a yapılacak bir rafineri, gelişmeleri taçlandıracak." AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Önümüzdeki süreçte bölgeden çıkacak bir petrol müjdesi Van ve Türkiye ile paylaşılacak. 2 bin 700 rakımlı Kato Dağı'ndaki petrol arama çalışmaları da devam ediyor.
TPAO 3 bin metre derinliğe ulaştı. Sondaj 5 bin metreye kadar devam edecek. Türkiye, terörün gölgesinden çıkıp, kalkınmanın ve refahın ışığında yol alıyor. Bu süreçte atılan her adım, sadece petrol arama değil, aynı zamanda umutları yeniden yeşertmek anlamına geliyor."
TERÖR VESAYETİ KALKACAK
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, "Eğer terörün başladığı 1984'ten bugüne bölgemiz güven içinde olsa, huzur hakim olsaydı, Siirt bugün sadece fıstık ve balıyla değil, petrolüyle de Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olacaktı.
Hesaplamalara göre, 41 yılda kesintisiz üretim yapılabilmiş olsaydı bölge ve ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlanacaktı.
Geçmişte yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle arzu edilen seviyeye ulaşılamamış olsa da, bugün sağlanan huzur ve istikrar ortamında bu çalışmaların hızlanması bizim için önemli ve büyük bir fırsattır.
Siirt'te yürütülen petrol arama ve sismik çalışmalar, bu toprakların altında asırlardır var olan ciddi bir zenginlik olduğunu gösteriyor. Biz bu sefer bu fırsatı heba edemeyiz" dedi.