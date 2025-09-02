2025-2026 Adli Yılı törenle başladı

YARGITAY'DAKİ İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni'ne Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile yargı mensupları ve davetliler katıldı.

'HUKUKU KORUMAK'

KERKEZ, törende yaptığı konuşmada, günümüzde iyi ile kötünün, haklı ile haksızın, mağdur ile suçlunun mücadelesinin en yoğun şekilde Gazze'de yaşandığını belirtti. Kerkez, "Zalimin zulmüne ses çıkarmamak ise neredeyse zalimin zulmü kadar acıdır. Hiçbir inanış ve hiçbir gerekçe, savunmasız insanları ve özellikle çocukları, yerinden etmeyi, aç bırakmayı ve öldürmeyi haklı kılamaz. Bu insanlık dışı tutumundan dolayı İsrail'i nefretle kınıyorum" ifadelerini kullandı. Kerkez, hak mücadelesinin süreklilik arz eden bir olgu olduğuna işaret ederek, hakkı olana hakkını vermenin ve hukukunu korumanın adının ise "adalet" olduğunu vurguladı.