AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP bugün rantçıların esir aldığı anlayışın pençesinde kıvranıyor

AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Van'a gelen AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sabah saatlerinde parti yöneticileriyle bir araya geldi. Ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve merkez ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Sekreteri İnan, bu toprakların tarih boyunca türlü imtihanlardan geçtiğini belirtti.

Terörün karanlık yüzüyle en çok bu coğrafyanın karşı karşıya kaldığını hatırlatan İnan, "Son dönemde ülkemizde yeni bir sürece girdik. Türkiye'nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır. Ama böylesine önemli bir konuyu gündem dışı konularla yokuşa sürmenin vebali çok ağır olacaktır. Her kim siyasi çıkarları uğruna bunu yaparsa açık söylüyorum, ne bu millet onun yüzüne bakar ne de gelecek nesiller onu affeder. Sırtında yumurta küfesi olmayanların, sorumluluk taşımayanların bizim ilk günden beri sürdürdüğümüz dikkatli, itinalı, fakat bir o kadar da kararlı tavrımızı anlamakta zorlandıklarını görüyoruz. Bakın biz burada çok hassas bir süreç yönetiyoruz. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve o emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmamaya sizlerle birlikte gayret ediyoruz. Bu milletin iradesini hiçbir karanlık odak, hiçbir taşeron örgüt teslim alamaz. Terör örgütlerinin yok etmeye çalıştığı kardeşlik ruhu Van'ın sokaklarında dimdik ayaktadır" diye konuştu.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bizim icraatlerimizi, bizim çalışmalarımızı yakından takip etmeye devam etsin" diyen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim şehirlerimizde attığımız adımları iyi izlesin. Kendisinin belirlediği özgür bir gündemi yok. Kendisi suça bulaşmış kişilerce rehin alınmış biçimde genel başkanlık koltuğunda oturuyor. CHP Genel Merkezi onun esir olduğu bir bina. Odasından dışarı adım atarken izin almak zorunda. Kendine özgü bir siyaset alanı kalmadı. İfade özgürlüğü elinden alındı, artık Özgür Özel'in ne diyeceği ne yapacağı Silivri cezaevlerinden hırsızların, rantçıların kararıyla belirleniyor. Özgür Özel gittiği şehirlere yargı mensuplarını, kamu görevlilerini tehdit etmek için gidiyor.

Biz şehirlerimizde gönül köprüleri kurmaya giderken Özgür Özel leke saçıyor ve kirletiyor. Şunun da altını çizmek isterim: CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Ak kadrolar olarak bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. CHP bugün rantçıların esir aldığı dar kadrocu anlayışın pençesinde kıvranıyor. Bunu da dün gece itibariyle gördük. Yıllarca bu partiye emek vermiş isimler bir kalemde siliniyor, yol arkadaşlarını bile kapı önüne koyuyorlar. Dünkü ihraç kararı, aslında CHP'nin içine düştüğü büyük çelişkiyi ortaya koydu."