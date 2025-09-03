Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektupları 2 bin şehit ailesi ve gaziye ulaştı

"TÜRKİYE'MİZİ DAHA GÜZEL YARINLARA TAŞIMAMIZ GEREKİYOR"

Ziyaretlerde kendilerini duygulandıran pek çok anı yaşadıklarını aktaran Ercan, "Kendi yağlarıyla kavrulan bir aile vardı mesela, bizleri öyle güzel karşıladılar ki. Hem gazi amcamız hem de gazi amcamızın eşi. Olur ya, bohçalarında birikmiş, biraz kenara koydukları para. Dedi ki, 'Bu süreç çok önemli bir süreç. Ben de elimden ne katkı geliyorsa yapmak istiyorum.' dedi. Biraz birikmiş paraları vardı, bunu ısrarla bize vermek istediler. Ailenin de kendi ihtiyacı var, çok farkındayız. Siz hiç merak etmeyin, biz sizin adınıza bu yardımları yapacağız dedikse de kabul ettiremedik. Bunu vatan, millet için biz vermek istiyoruz dediler." ifadelerini kullandı.

Gençlerin geleceğe korkusuz bakması için bu sürecin önemine işaret eden Ercan, "Türkiye'miz zaten pek çok alanda dünya lideri konumuna gelmiş durumda. Bu konumunu çok daha iyi yerlere götürebilmemiz için, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde hep beraber el ele vererek, Türk'ü, Kürt'ü, Laz, Alevi'si hiç fark etmez, hep birlikte çalışmamız, Türkiye'mizi daha güzel yarınlara taşımamız gerekiyor." diye konuştu.