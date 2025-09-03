Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti

BAŞKAN Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MYK toplantısı öncesinde AK Partili kadın belediye başkanlarını kabul etti. Kabulde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti'ye yeni katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Antalya İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Çanakkale Yenice/Kalkın Belediye Başkanı Zeynep Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Kastamonu Abana Belediye Başkanı Seda Oyar, Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak hazır bulundu.