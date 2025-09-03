‘Süreci baltalamaya çalışan faturasını öder’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti dönüşü, uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne ilişkin, "Zirveye katılımımız hem teşkilatla hem de köklü bağlarımız olan Asya ülkeleriyle ilişkilerimize addettiğimiz önemin bir nişanesidir. Bölgemizde ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi için en fazla gayret eden ülkelerin başında geliyoruz. Teşkilatın, ülkemiz dahil diyalog ortaklarıyla irtibatı artırma çabasını bu bakımdan isabetli buluyorum" diye konuştu.

PUTİN İSTANBUL'DAN YANA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmeleri hakkında konuşan Erdoğan, "Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile ikili görüşmemizde Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için yapılabilecekleri ele aldık. İstanbul'da gerçekleşen müzakereler bu yolun açık olduğunun en net ispatıdır. Hem Sayın Zelenski hem Sayın Putin'in yaklaşımlarını olumlu buldum. 'Türkiye'de İstanbul sürecinin devamı yönünde bir girişim olabilir' dediğimizde, kendisi bu konuyla ilgili 'Niye olmasın' noktasındaydı. Ancak henüz buna hazır değiller" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal etmesi hakkında da konuşan Erdoğan, "Amerika'nın bu kararı, BM'nin varoluş nedenine uygun düşmüyor. Kararın bir an önce gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Amerika'dan beklenen, İsrail'in katliamlarına, zulümlerine 'dur' demesidir. Sezai Karakoç'un dediği gibi 'Biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak" dedi.

"SURİYE'NİN DAİMA YANINDAYIZ"

Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Komşumuz Suriye'de kalıcı refah ve huzurun sağlanmasını istiyor, birlik ve beraberliğini önemsiyoruz. Suriye topraklarında karışıklık çıkartmak isteyenlere ne biz göz yumarız ne de Şam yönetimi buna rıza gösterir. Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını inşallah kimse engelleyemeyecek. Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek. Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Sünni, Hıristiyan fark etmeksizin tüm kesimleri ile Suriye halkı kazanacak. Şunu da çok net ifade etmek isterim; her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz. Kimse bizim ebedi kardeşliğimize pusu kuramaz. Kararlıyız, azimliyiz. Nasıl ki et kemikten ayrılmaz, aynen bizim bu kardeşliğimiz de birbirinden ayrılmaz" ifadelerini kullandı.

KRONİK MUHALEFET SORUNU

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki füze denemelerine yönelik yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Sinop'ta balıkçılık 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok. Sinoplu balıkçılar Japonya'ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar. Dolayısıyla Özgür Bey'in zannediyorum ne füzelerden haberi var ne Sinop'ta balıkçılığın gelişiminden ne de turizmden. 'Balıklar strese giriyor' diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları. Hep söylediğim gibi Türkiye'deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. Çözüm umudundan bile söz edemeyecek durumdayız. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki muhalefet sorununa çare olsun. Daha kendi parti içi meselelerine çözüm üretemeyen bir siyasi parti, Allah aşkına milletin sorunlarına çare olabilir mi? 'Millete hizmet edeceğiz' diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali, bunların yönetim anlayışının fragmanıdır. Bunlar hizmet etmeyi bilmez; bunlar sadece kavga etmeyi bilir" diye konuştu.