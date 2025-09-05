Bakan Tekin’den okullarda ’zorunlu bağış’ tartışması ve kıyafet açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

"SERBEST KIYAFET PEDAGOJİK SORUNLAR ORTAYA ÇIKARDI"

Bakan Tekin, okullarda serbest kıyafet uygulamasının öğrenciler arasında ayrımcılık oluşturduğunu söyledi.

Tekin, "Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık." dedi.

Serbest kıyafet uygulamasından kaynaklanan sorunlara dikkat çeken Bakan Tekin şöyle devam etti:

"Bu sorunlardan bir tanesi pedagojik problemler. Okul kimliğinin oluşmamasından tutun, kıyafetlerden kaynaklanan ayrımcılığa varan, eğitimi negatif etkileyen duruma evrilmişti. İkinci boyutu da veliler üzerinde oluşturduğu yük. Veliler çocuklarının okul kıyafetlerinin aile bütçelerine yük teşkil edecek boyutlara oluştuğunu söylüyorlardı."

Velilerin okulun tanımladığı üniformaları satın alırken bazı kötü örneklerle karşılaştıklarını belirten Tekin, "Biz bu sorunları ortadan kaldırmak için bir düzenleme yapmaya karar verdik. Düzenlemeye göre okulda idarecilerimiz okulun kıyafetinin tanımlamasını yapacaklar. Herhangi bir markayı, alışveriş sitesini veya alışveriş merkezini tanımlamaksızın örneğin gri pantolon, siyah gömlek şeklinde bir tanımlama yapsınlar dedik." diye konuştu.

OKULLARDA ZORUNLU BAĞIŞ TARTIŞMASI

Okullarda zorun bağış konusuna da değinen Bakan Tekin "Zorunlu bağış diye bir şey yok. Kimse 'Benden kayıt parası istiyorlar.' diyemez. Kimse veliyi ve öğrenciyi zorlayamaz." ifadesini kullandı.