Başkan Erdoğan’dan 2025-2026 eğitim öğretim açılış yılı töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında İzmir'deki polis merkezine yönelik saldırıya değinen Erdoğan, "Bu sabah İzmir'den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı sonucunda iki polisimiz şehit oldu, iki emniyet görevlimiz de yaralandı." ifadelerini kullandı.

Menfur saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, yaralanan polis memurları Ömer Amila ile Murat Dağlı'ya acil şifalar temennisinde bulundu.

Olayın faili olan 16 yaşındaki bir şahsın yakalandığını ve bağlantılarının araştırıldığını belirten Erdoğan, "Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun." dedi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti;

Yeni eğitim öğretim yılımızın tüm öğrencilerimiz, tüm öğretmenlerimiz, velilerimiz, idarecilerimiz ve maarif teşkilatımızın her bir mensubu için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geçen hafta okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin ders zili uyum eğitimleri için çalmış, minik yavrularımız büyük bir heyecanla okullarına başlamıştı. Bugün de 81 ilimiz ve 922 ilçemizde 1. dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz.

Buradaki öğrencilerimizden başlayarak yaz tatillerini verimli şekilde geçirdiklerine inandığım tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum. Türkiye yüzyılının sancaktarları olan tüm çocuklarımıza Rabbim'den üstün başarılar niyaz ediyorum. İstikbalimizi Allah'ın izniyle gönül huzuruyla emanet edeceğimiz bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştiren anne ve babalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu evlatlarımızı eğiten, hayata hazırlayan, cevheri işleyip mücevhere dönüştüren tüm öğretmenlerimize de burada şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu yılki eğitim öğretim faaliyetlerimizin iki ana temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan başlığı ile ilk hafta okullarımızda pek çok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca 10 ay boyunca Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare başlığı altında verilecek eğitimler ailelerimizi de sürece doğrudan dahil edecek. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

Şunu bir defa altını çizerek ifade etmek istiyorum. Maarif ordumuzun öncü ve örnek aktörleri olan öğretmenlerimiz vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi gören, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onlara sevgi, merhamet ve şefkatle yaklaşan hocalarımız her türlü takdire, her türlü taltife ziyadesiyle layıktır. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen, gelişen, öğrenen, filizlenen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Vazifelerini bu bilinçle icra eden öğretmen ve idarecilerimizin her biri aziz milletimizin övünç madalyasıdır.

Şu anda içinde bulunduğumuz Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 10 sene boyunca idarecilik yapan ve geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız Sibel Turan hocamız da kendisini okuluna ve öğrencilerine adamış kıymetli bir edebiyat öğretmeniydi. Okulumuzun konferans salonunda düzenlenecek bir etkinliğin sahne hazırlıklarını yaparken geçirdiği elin bir kazada maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.