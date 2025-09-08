CHP’li şahıstan polise akılalmaz sözler: İzmir’de 2 arkadaşınız katledildi, daha kendinizi koruyamıyorsunuz

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından, mahkeme CHP'li Gürsel Tekin'i geçiş süreci için görevlendirdi. Gürsel Tekin, görevi devralmak için İstanbul İl Başkanlığı'na gelirken, polisle ve partililer arasında arbede çıktı.

CHP'liler, sandalye, su şişesi, taş ne bulursa polise fırlatırken, bir CHP'linin bugün şehit olan polislere yönelik sözleri ise 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

ŞEHİTLERİMİZ ÜZERİNDEN UTANDIRAN SÖZLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında polisin görevini yerine getirmek için mücadele verdiği sırada, bazı partililer direnç gösterdi. Bu sırada büyük arbede yaşanırken, bir partilinin İzmir'de bugün şehit olan polisler üzerinden sarf ettiği sözler utandırdı.

Sabah.com.tr'nin çektiği görüntülerde şahsın, "Daha kendinizi bile koruyamıyorsunuz. Bugün iki arkadaşınız katledildi. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." diye bağırdığı görülüyor.

