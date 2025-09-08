  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem CHP'li şahıstan polise akılalmaz sözler: İzmir'de 2 arkadaşınız katledildi, daha kendinizi koruyamıyorsunuz

CHP'li şahıstan polise akılalmaz sözler: İzmir'de 2 arkadaşınız katledildi, daha kendinizi koruyamıyorsunuz

Son dakika haberleri... CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde bugün polis ile CHP'liler arasında yaşanan arbedede bir CHP'li polise "Bugün İzmir'de iki arkadaşınız katledildi, daha kendinizi koruyamıyorsunuz. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." diyerek bağırdı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından, mahkeme CHP'li Gürsel Tekin'i geçiş süreci için görevlendirdi. Gürsel Tekin, görevi devralmak için İstanbul İl Başkanlığı'na gelirken, polisle ve partililer arasında arbede çıktı.

CHP'liler, sandalye, su şişesi, taş ne bulursa polise fırlatırken, bir CHP'linin bugün şehit olan polislere yönelik sözleri ise 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

ŞEHİTLERİMİZ ÜZERİNDEN UTANDIRAN SÖZLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında polisin görevini yerine getirmek için mücadele verdiği sırada, bazı partililer direnç gösterdi. Bu sırada büyük arbede yaşanırken, bir partilinin İzmir'de bugün şehit olan polisler üzerinden sarf ettiği sözler utandırdı.

Sabah.com.tr'nin çektiği görüntülerde şahsın, "Daha kendinizi bile koruyamıyorsunuz. Bugün iki arkadaşınız katledildi. Buraya 5 bin kişi gelmişsiniz." diye bağırdığı görülüyor.

