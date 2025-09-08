SON DAKİKA: İzmir Balçova'da 16 yaşında çocuk polis karakoluna saldırdı! ŞEHİTLERİMİZ VAR!

İzmir'in Balçova ilçesinde polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle açılan ateşte 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis memuru ise ağır yaralandı.

VALİ SALDIRININ DETAYLARINI AÇIKLADI

İzmir Valisi Süleyman Elban olayla ilgili olarak "Saat 8.50'de Balçova Polis Merkezimize 16 yaşında lise 3. sınıf öğrencisi daha önce bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenleniyor. ilk olarak nöbet kulübesine saldırıyor ve orada polis arkadaşımızı şehit ediyor. Sonrasında yaşanan çatışmada da polis müfettişimiz şehit oldu. Şahıs yaralı yakalandı devlet hastanesinde tedavisi devam ediyor. Saldırgan bu sokakta oturan biri. Öncesinde bir suç kaydı yok." ifadelerini kullandı.