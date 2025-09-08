SON DAKİKA: İzmir Balçova'da 16 yaşında çocuk polis karakoluna saldırdı! ŞEHİTLERİMİZ VAR!

İzmir'in Balçova ilçesinde polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirildi.
16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle açılan ateşte 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis memuru ise ağır yaralandı.
VALİ SALDIRININ DETAYLARINI AÇIKLADI
İzmir Valisi Süleyman Elban olayla ilgili olarak "Saat 8.50'de Balçova Polis Merkezimize 16 yaşında lise 3. sınıf öğrencisi daha önce bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenleniyor. ilk olarak nöbet kulübesine saldırıyor ve orada polis arkadaşımızı şehit ediyor. Sonrasında yaşanan çatışmada da polis müfettişimiz şehit oldu. Şahıs yaralı yakalandı devlet hastanesinde tedavisi devam ediyor. Saldırgan bu sokakta oturan biri. Öncesinde bir suç kaydı yok." ifadelerini kullandı.
1.Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir
ŞEHİT VE YARALI POLİSLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Alçak saldırıda 1.Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI
16 yaşındaki saldırgan olayın ardından polis memurları tarafından sağ olarak yakalandı.
SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
NTV'nin haberine göre; saldırgan 3 gün önce gözaltına alındı. Gözaltında kötü muamele gördüğünü iddia eden saldırgan, babasına ait pompalı tüfekle bu sabah karakola saldırı gerçekleştirdi. İlk açılan ateşte nizamiyedeki polis memuru şehit oldu. Sesleri duyan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir karakolun önüne indi. Saldırgana müdahale etmek için silahına davranan emniyet müdürü kurşunların hedefi olarak şehit oldu. Saldırıda bir polis memuru da ağır yaralandı.
İŞTE SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ
16 yaşındaki saldırgana ait görüntü de ortaya çıktı. İşte saldırganın fotoğrafı:
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.
Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı sonrası bir açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
Milletimizin başı sağ olsun
İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.
Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.
Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷
