İzmir'de polis merkezine saldırıda ilk ifade ortaya çıktı

İLK İFADE ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezinde pompalı tüfekle saldırı düzenleyen E.B.'nin babası N.B. ve annesi A.B. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Baba N.B.'nin olayla ilgili ilk ifadesi ortaya çıktı. N.B., ifadesinde oğlunun son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini söylediği öğrenildi. N.B. son dönemde çocuklarının bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini, kendilerinin de bu konuda çok kez uyardıklarını ve devam etmesi durumunda kendisine polise gideceklerini söylediklerini ifade etti.

