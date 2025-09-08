Tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı: Kaçma şüphesi bulunuyor

TAHLİYE olduktan bir gün sonra itiraz doğrultusunda yeniden tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklama kararına ulaşıldı. Kararda, Köseler'in tutukluluk halini ortadan kaldıracak bir durumun oluşmadığı, sanık hakkında düzenlenen iddianamede aleyhine yönelik beyanların mevcut olduğu belirtildi. Delillerinin henüz toplanma aşamasında olduğu vurgulanan kararda, delilleri karartma, tanıkları etkileme ve kaçma şüphesinin bulunduğu aktarıldı. 3 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılanıyordu.