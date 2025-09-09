CHP hukuku hiçe saydı: Özgür Özel çareyi sokak çağrısında buldu!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki provokasyonu dün de sürdü. Özgür Çelik yerine CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, il binasına gitmeden önce basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tekin, "Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum. O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı birilerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. 'Yapmayın. Yarın yüz yüze bakacaksınız' dedim. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki sorun, 1.5 yıldır süren bir sorun, mahkeme koridorlarına düştü. Mahkeme bir karar aldı.