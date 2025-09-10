Başkan Erdoğan açıklamıştı! İlk adım Türkiye'den: Tüm okullarda anlatılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sosyal medya ve dijital içeriklerin çocukların ve gençlerin ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilediğini bir kez daha vurguladı. Erdoğan bu konuda bir sözleşme imzaladıklarına dikkat çekerek "Bugün ülkemizdeki çocuklarla birlikte tüm dünya çocukları için çok anlamlı ve kıymetli bir adım attık.

İmzaladığımız Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Beş farklı dilde hazırlanan sözleşmeyi, anne babalar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımın dikkatle okumasını istirham ediyorum." dedi.

O sözleşme, Enstitü Sosyal tarafından hazırlandı ve 5 dilde yayımlandı. Sözleşme çocukların dijital ortamdaki haklarını tanımlayan ve bu hakların korunması için sorumluluk üstlenecek kişi ve kurumları gösteren bir belge niteliği taşıyor. Belge dünyada bir ilk olma niteliği taşıyor.