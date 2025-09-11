Kayyumla gelmişti şimdi kayyuma karşı: Gökhan Zeybek o günlerde sessiz kalmıştı!

İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012 yılında aldığı bir karar, bugün CHP'de yaşanan gelişmeler ışığında yeniden gündeme geldi. 2011 yılında dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in yazısıyla CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Deniz ve yönetimi görevden alınmıştı. Yerlerine yeni bir yönetim atanması üzerine eski ilçe başkanı Halim Serdar Sarıoğlu, durumu yargıya taşıdı. Sarıoğlu, görevden alınmalarının hukuka aykırı olduğunu savundu ve CHP Genel Merkezi ile Sarıyer İlçe Başkanlığı aleyhine dava açtı.

MAHKEME ZEYBEK'İ SEÇTİ

Dava dilekçesinde, yerine atanan 14 kişilik yönetimde bazı isimlerin parti üyesi dahi olmadığı, bu nedenle görevlendirmenin geçersiz olduğu belirtildi. Ayrıca parti tüzüğüne aykırı hareket edildiği belirtilerek ilçe kongresinin mahkeme tarafından toplanması talep edildi. İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi ise 1 Şubat 2012'de verdiği kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 75/2 maddesi gereğince CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na kayyım atanmasına hükmetti. Mahkeme, olağanüstü kongreyi toplamak ve seçimleri yapmak üzere Gökan Zeybek, Sefer Öztürk ve Erdal Sarıgöl'ü kayyım olarak görevlendirdi.

O GÜNLERDE SESSİZ KALINDI

Söz konusu dava, Zeybek'in kuzeni Halim Serdar Sarıoğlu tarafından açılmış, mahkeme de bu başvuru üzerine kayyım kararı vermişti. Dönemin CHP örgütleri içinde büyük yankı uyandıran karar sonrası Sarıyer İlçe Başkanlığı binasında gerginlikler yaşandı. Kayyım heyeti binaya girmek istediğinde kapılar kırıldı, kasalar çilingir yardımıyla açıldı. O günleri hatırlatan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "2012'de CHP kendi teşkilatına kayyım atanmasına sessiz kaldı. İlçe binasının kapıları kırıldı, kasalar çilingir yardımıyla açıldı. O gün işlerine geldiği için ses çıkarmayanların bugün hukuktan ve demokrasiden bahsetmesi samimiyetsizliktir" ifadelerini kullandı.

BUGÜN İSE TAM TERSİ DURUŞ

Aradan geçen yılların ardından benzer bir süreç, İstanbul İl Başkanlığı düzeyinde yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline karar verdi. Daha sonra İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı, yerine geçici olarak Gürsel Tekin getirildi. Fakat bu kez farklı bir tablo ortaya çıktı. 2012'de kayyım olarak görev yapan Gökan Zeybek, mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı için aldığı kayyım kararına tepki gösterdi. Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi için İstanbul İl Başkanlığımızdayız. Baba ocağı teslim alınamaz" diyerek il başkanlığındaki eylemlere katıldı.