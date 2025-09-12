2 belediye daha AK Parti’ye katıldı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti MKYK toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantı öncesinde AK Parti'ye katılan Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a rozetlerini taktı. Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana 24'ü Yeniden Refah, 16'sı bağımsız, sekizi CHP, yedisi İyi Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi olmak üzere 58 başkan AK Parti'ye katıldı.

'İSRAİL SOYKIRIM ŞEBEKESİ'

MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail'i bir soykırım şebekesi olarak tanımlarken, Katar'daki saldırıyla ateşkes gündemini yok etmek istediğini vurguladı. İsrail'den gelen saldırı tehditlerinin hükmü olmadığını belirten Çelik, "Düşmanlık eden cevabını alır" dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Ömer Çelik, PKK'nın tüm uzantılarının silah bırakması gerektiğini ve hükümetin odak kaybına izin vermeyeceğini söyledi. CHP'deki kurultay davasını yorumlayan Sözcü Ömer Çelik, hem suçlayanların hem de suçlananların CHP'liler olduğunu belirtti.