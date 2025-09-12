Tarihin kara lekesi 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 45 yıl geçti

Planın ilk denemesi, 11 Temmuz 1980'de ordu komutanlarına verilen harekat emriyle yapıldı ancak dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in güvenoyu alması üzerine bu teşebbüs ertelendi.

Türk siyasi tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak hafızalara kazınan 12 Eylül kanlı askeri darbesinin üzerinden 45 yıl geçti.

'ŞARTLARIN OLGUNLAŞMASINI BEKLEDİK'

Cuntanın başındaki isim olan Kenan Evren, 12 Eylül 1980 günü demokrasiyi çiğneyerek yönetime el koydu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan oluşan darbeci Milli Güvenlik Konseyi, bütün yetkileri ele aldı. Evren'in, 'Biz darbeyi 1979 yılında yapacaktık şartların olgunlaşmasını bekledik' sözü, 1980 öncesi kardeşin kardeşe nasıl kırdırıldığının da ispatı oldu.

Darbeciler, siyasi ve sosyal yapıyı kökten değiştirmeyi hedefliyordu. Sendikaların ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri durduruldu. Anayasa yürürlükten kaldırıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi.

Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildikten sonra sivil toplum kuruluşlarını hedef alan darbeciler, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki dernekleri kapattı.

Siyasi partilerin faaliyetlerini durduran darbeciler, Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit'i Hamzakoy'a, Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş'i ise Uzunada'ya sürgüne göndererek siyasi yasak getirdi.