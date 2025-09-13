Can Holding'in patronları halen aranıyor: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edilirken geçmiş sicilleri kabarık çıktı!

Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamadı. Şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi.

2022'de başlatılan soruşturma kapsamında örgütün 2020-2021 arasındaki kara para miktarının 88 milyar TL olduğu ve 2021-2025 yılları arasında da 50 milyar dolar kara para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirket yöneticilerinden Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın, 2016'da 'uluslararası kaçak sigara kaçakçılığı' şebekesini yönetmek kapsamında gözaltına alındıkları belirlendi.

Enerji, otelcilik, sağlık, eğitim, uluslararası ticaret ve medya alanlarında faaliyet gösteren Can Holding'in bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz paraların sokulduğu ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüphelilerin 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettikleri saptandı. 2016 yılında yapılan ve 9 aylık bir çalışma sonrası gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalarda ihraç edilen sigaraları 11 ülke üzerinden piyasaya sürdüklerini belirlediği şebekede Can Holding'in patronu Murat Can'ı ve Mehmet Şakir Can'ı gözaltına aldı.

Suç örgütü yöneticilerinin haklarında bu anlamda çıkan haberleri de medya etkisiyle her yerden sildirdikleri ortaya çıktı. Örgütün kaçak sigaraları yurtdışına gönderiyormuş gibi Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalar üzerinden iç piyasaya sürdükleri belirlendi.