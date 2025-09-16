SON DAKİKA: İsrail işgale başladı! Gazze’ye tanklarla girdiler

Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı "kara harekatı" öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.

Son dakika haberleri... Katil İsrail ordusu Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail tankları Gazze merkezine girdi ve hava saldırıları da arttı.

İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı kaydedilmişti.

İŞGALCİ İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Gazze yanıyor. Terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyoruz. Hamas'ın yenilgiye uğratmak üzere kahramanca saldırıyor. Geri adım atmayacağız.

HAMAS: REHİNELERİN HAYATINDAN NETANYAHU SORUMLUDUR



Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği hatırlatılarak, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze'deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur" denildi.

RUBİO: "HAMAS'IN ATEŞKES ANLAŞMASINI KABUL ETMESİ İÇİN SADECE GÜNLER KALDI"



İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.

Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.