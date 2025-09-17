Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Saygıdeğer misafirler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Yerleşkenin hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. İsimleri milletimizin kalbine de şanla hüzünle yazılan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Dışişleri Bakanlığımızın binası 1988 yılından beri 37 yıldır hizmet veriyordu. Ancak bu bina bakanlığımızın genişleyen vizyonuna ve personel sayısına cevap vermekte yetersiz kalıyordu. Geçici çözüm olarak bakanlık birimlerimizi farklı yerlere dağıtma hususu gündeme geldi. Bu da sorunu çözemedi. Birimlerin birbirinden kopuk olması çeşitli güçlükleri beraberinde getirdi. Nasip bugüneymiş. En sonunda içimize sinen bir projeyle bu ihtiyacı gideriyoruz.

Yerleşkemiz 548 metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlanıyor. 3 ana kısımdan oluşuyor. 203 bin metrekaresi toprak üstü hacmi kapsıyor. Yerleşke günlük 6 bin kişiye hizmet verecek kapasite ile tasarlandı. 750 kişilik konferans salonu, 1 adet 80 ve 2 adet 40 kişilik basın toplantısı salonuyla yerleşkemiz modern bir eser olacaktır.

Mimarideki biçim işlevi takip eder ilkesine bu projede biçim gücü takip eder anlayışını ekledik. Ankara'ya yeni bir silüet kazandırmayı hedefledik. Güçlü modern ve kalıcı bir eser olan bu yerleşkenin simgelerden biri olacağına inanıyorum.

Hariciye teşkilatımız geleneğiyle devletimizin yüz akı olmuş bir kurumdur. Bakanlığımız aynı zamanda ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. Bakanlığımızın tarihine ve temsil sorumluluğuna layık müstakil bir binaya kavuşacak olması kıymetli bir adımdır. Bu proje Bakanlığımızın gurur tablosu olacaktır. Bu projeye katkı yapan herkese tebriklerimi iletiyorum.

Uluslararası siyaset giderek belirsiz bir hal alıyor. İçinde bulunduğum bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Tüm krizleri milletimizin menfaatlerine halel getirmeden başarıyla yönetmenin gayretindeyiz.Gerektiğinde sesimizi yükseltiyor hakkı haykırıyoruz. Gerektiğinde mekik diplomasisiyle krizleri çözmeye çalışıyoruz.

Türkiye güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve mücadele vermektedir. Dünya beşten büyüktür tespitimiz bu mücadelenin küresel ölçekte sembolü haline dönüşmüştür. Deprem ve sel gibi doğal afetlerden egemenliği hiçe sayan eylemlere kadar bu konudaki fikrimizi çok net ortaya koyduk. Savunma sanayi kapasitelerini güçlendirmelerine destek olduk. Hak ve çıkarlarını koruma çabalarına destek verdik. Büyük devlet refleksi neyi icap ediyorsa ona göre davrandık. Aynı ilkeli davranışımızı sürdüreceğiz.

Bizim boş lafla ucuz polemikle işimiz olmaz. Bugün Türkiye hem içerde hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve uygulama kudretine sahip bir ülkedir. Hiçbir tahrik bizi alıkoyamacaktır. Tuzağa düşmeyiz. Provokasyona gelmeyiz. Diplomasinin dili nezakettir. Türkiye'nin dış siyaseti de barış odaklıdır. Bu hadsizlikler karşsında susacağımız demek değildir. Bugün de yarın da inşallah dimdik ayakta duracağız. Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemeyiz. Faili ister örgüt ister devlet olsun katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bu kanlı kilit inşallah eninde sonunda kırılacaktır.

Döktükleri kanda boğulacaklardır. Bundan kaçış yoktur. Netanyahu bunları bilmez. Bugün buradan haykırıyorum belki öğrenir. Hikmet hoşgörüyle bu şehri bir barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik.

Gazzeli mazlumların yanında olmamıza kimse engelleyemez. Kudüs'ün kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam Aleminin ortak davası ve mirasıdır.

Zulümle, soykırımla masum çocukların hayatları pahasına güvenli bir gelecek inşa edeceklerini zannedenler kaybedecek, döktükleri kanda boğulacaklardır. Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak, Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız.