Bayrampaşa Belediyesi'nde dönen dolapları depremzede ortaya çıkardı! "Başkan Hasan Mutlu bizzat kendisi istedi 3 milyon TL"

Ben bunun ile ilgili olarak zabıtaya giderek söz konusu yerin bana ait olduğunu belirterek tebliğ belgesi imzaladım. Bunu üzerine Sakı Teker aracılığı ile Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya ulaştım ve onun yönlendirmesi ile tekrardan Başkan Yardımcısı Atilla Özel ile görüşmek üzere makamına gittim. Atilla Özen bana bunun normal bir prosedür olduğunu ve yerin ifşa olduğunu yıkım kararının uygulanmayacağını dostlar alışverişte görünsün niyetiyle bir karar aldıklarını söyledi. Hatta 22 Nisan tarihinde söz konusu kafeye belediye bayrakları asıldı, kafenin içerisi de belediye personelince süsledi.

Burada 23 Nisan'da bir belediye etkinliği yapılacağı söylenerek belediyeden su, çay gibi dağıtılmak üzere çeşitli ürünler gönderildi. Bayrampaşa Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İmdat Kayğın'ın asistanı Reyhan Hanım whatsapp üzerinden benim ile iletişime geçerek 23 Nisan'da kafede yapılacak etkinliğe ilişkin etkinlik programını gönderdi. Ancak o gün deprem olunca program iptal edildi" dedi.

HASAN MUTLU BENDEN 3 MİLYON TL ARTI YÜZDE 25 ORTAKLIK İSTEDİ



24 Nisan'da zabıta ekiplerinin tekrar gelerek dükkanı mühürleyeceklerini söylediklerini kaydeden müşteki devamın şunları aktardı: "Ben dükkanı kapatacağımı söyleyerek gelen zabıtaları gönderdim. Akabinde 26 Nisan 2025 tarihinde İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne ilgili yıkım kararı ile alakalı olarak 2025/752 esas sayılı dosya üzerinden dava açtım.

Aynı gün Bilgehan Yağcı ile telefonla konuştuk ve beni evine davet etti. Bende saat 20.30 gibi Sakı Teker ile evine gittim. Burada kendisi ile yaklaşık 4 saat görüştüm. Bu görüşme esnasında Bilgehan Yağcı'nın anlattığı olayların birçok suç içermesi üzerine yanımda bulunan cep telefonu ile 2 saat 35 dakika 50 saniyelik bir ses kaydı aldım.