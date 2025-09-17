Bayrampaşa Belediyesi'nde dönen dolapları depremzede ortaya çıkardı! "Başkan Hasan Mutlu bizzat kendisi istedi 3 milyon TL"

Bayrampaşa belediye başkanı Hasan Mutlu ve beraberindeki 48 kişiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mutlu ve ekibinin rüşvet pazarlığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve beraberindekilerle ilgili düzenlenen operasyonun sebeplerinden biri olan bölgede yer alan Forum AVM'nin yanında bulunan alanda kafe açılma işindeki 3 milyon TL'ye ilaveten yüzde 25 ortaklık pazarlığı oldu.
Rüşvet pazarlığı ise ses kayıtlarına yansıdı. Kahramanmaraş depreminden etkilenen bir depremzede olan soruşturmanın müştekilerinden A.U., verdiği ifadede, 2024 yılının Eylül ayında Forum İstanbul AVM çıkışında sağ tarafta bulunan eski helikopter simülasyonunun bulunduğu ancak o dönem boş olan araziye kafe açmak üzere belediye başkanı Hasan Mutlu ile görüştüğünü ifade etti. Hasan Mutlu'nun da kendisinin depremzede olması nedeniyle yardımcı olacağını ve bu buraya bir kafe açmamın mümkün olduğunu aktardığını kaydetti.
BELEDİYE EKİPLERİ KAFENİN SÜSLEMESİNİ YAPTI
Müşteki A.U. söz konusu ifadesinde, kayda aldığını belirttiği rüşvet görüşmesini de şu şekilde anlattı: "Şubat Ayı'nın sonuna doğru Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı beni Zabıta Müdürlüğüne çağırdı. 3 Eylül 2024 yılında Bilgehan Yağcı ile yaptığımız görüşmede kafe açmamın mümkün olduğunu söyledi.
Ben de resmi işlemlerin nasıl olacağını sorduğumda bana sen inşaata başla resmi işlemleri biz halledeceğiz dedi. Ben de 1 Ocak 2025 tarihinde söz konusu alanda inşaat işlerine başladım. İnşaat devam ederken çıkan molozlarla ilgili tekrar Bilgehan Yağcı ile görüştüm. O da bana Temizlik İşlerin Sorumlu Şef Tolgahan Bucak'ın numarasını verdi.
Whatsaap üzerinden iletişime çok kez geçerek, çıkan moloz ve inşaat artıkları belediye personeli tarafından temizlendi. Bunlara ilişkin whatsapp yazışmaları mevcuttur. Şubat ayının sonunda Bilgehan Yağcı beni Zabıta Müdürlüğü'ne çağırdı. Bana 'kafenin olduğu yer ihaleye çıkacak. İhaleyi BAYPAŞ alacak sen de oradan alt kiralama yapacaksın' dedi. Ben başta bunu söylenen kolaylık sağlanacağı ve resmiyet kısmının halledeceği meselesinin böyle olduğunu düşünerek bu durumu kabul ettim.
Bu görüşmeye Meclis üyesi Sakı Teker şahittir. Söz konusu alanla alakalı 3 Mart 2025'te ihale süreci başladı. Ancak 20 Mart 2025 tarihinde iptal edildi. Ben ihale iptal edilince Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Özen'in makamına gittim. Burada Atilla Özen bana "Hasan Başkan ihalenin iptal edilmesini istedi. Bunun için iptal ettik" dedi. Bu görüşmeye de Sakı Teker ile gittim. Ben kafenin dekorasyon işlerine devam ederken 21 Nisan tarihinde zabıta ekipleri geldi ve 17 Nisan 2025 tarihinde Bayrampaşa Belediyesi Encümenliğinin aldığı yıkım kararını ibraz etti. Kararda söz konusu yerin sahibinin belirsiz olduğu belirtilmişti.
Ben bunun ile ilgili olarak zabıtaya giderek söz konusu yerin bana ait olduğunu belirterek tebliğ belgesi imzaladım. Bunu üzerine Sakı Teker aracılığı ile Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya ulaştım ve onun yönlendirmesi ile tekrardan Başkan Yardımcısı Atilla Özel ile görüşmek üzere makamına gittim. Atilla Özen bana bunun normal bir prosedür olduğunu ve yerin ifşa olduğunu yıkım kararının uygulanmayacağını dostlar alışverişte görünsün niyetiyle bir karar aldıklarını söyledi. Hatta 22 Nisan tarihinde söz konusu kafeye belediye bayrakları asıldı, kafenin içerisi de belediye personelince süsledi.
Burada 23 Nisan'da bir belediye etkinliği yapılacağı söylenerek belediyeden su, çay gibi dağıtılmak üzere çeşitli ürünler gönderildi. Bayrampaşa Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İmdat Kayğın'ın asistanı Reyhan Hanım whatsapp üzerinden benim ile iletişime geçerek 23 Nisan'da kafede yapılacak etkinliğe ilişkin etkinlik programını gönderdi. Ancak o gün deprem olunca program iptal edildi" dedi.
HASAN MUTLU BENDEN 3 MİLYON TL ARTI YÜZDE 25 ORTAKLIK İSTEDİ
24 Nisan'da zabıta ekiplerinin tekrar gelerek dükkanı mühürleyeceklerini söylediklerini kaydeden müşteki devamın şunları aktardı: "Ben dükkanı kapatacağımı söyleyerek gelen zabıtaları gönderdim. Akabinde 26 Nisan 2025 tarihinde İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne ilgili yıkım kararı ile alakalı olarak 2025/752 esas sayılı dosya üzerinden dava açtım.
Aynı gün Bilgehan Yağcı ile telefonla konuştuk ve beni evine davet etti. Bende saat 20.30 gibi Sakı Teker ile evine gittim. Burada kendisi ile yaklaşık 4 saat görüştüm. Bu görüşme esnasında Bilgehan Yağcı'nın anlattığı olayların birçok suç içermesi üzerine yanımda bulunan cep telefonu ile 2 saat 35 dakika 50 saniyelik bir ses kaydı aldım.
Bu ses kaydında da görüleceği üzere belediye başkanı Hasan Mutlu benden 3 milyon TL artı yüzde 25 ortaklık talep etmiştir. Söz konusu talepler herhangi bir şekilde belediyeye değil doğrudan Hasan Mutlu'ya verilecektir. Hatta o görüşmede Bilgehan Yağcı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeğeninin ortağı Hakan Baş'ın Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığına nasıl getirildiğini ve burada Ekrem İmamoğlu adına yaptığı bir kısım yolsuzlukları anlattı.
6 Mayıs tarihinde idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi ben de kafeyi açıp işletmeye başladım. 11 Mayıs tarihinde kafeye zabıta ekipleri gelerek mühürleyeceklerini söylediler ben de Hasan Mutlu ile görüşeceğimi bana bir gün süre vermelerini istedim bunu üzerine zabıta ekibi gitti. 12 Mayıs tarihinde belediyede makamında hem Hasan Mutlu, hem de Atilla Özen ile saat 16.00 – 17.00 sıralarında görüştüm. Hasan Mutlu bana "yarın sabahtan hukuk servisi ile görüşüp burayı bir çözüme bağlayacağız" dedi.
'BENİM VE AİLEMİN CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINI İSTİYORUM'
13 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında belediye zabıta ekipleri geldi. Ben Hasan Mutlu ile görüştüğümü bu gün bir karar çıkacağını söylemem üzerine zabıta ekipleri gitti. 20 Mayıs tarihine kadar ben dükkanı işletmeye devam ettim o tarihte zabıta ekipleri geldi dükkanı tekrardan mühürledi ve mühür fekki tutanağı düzenledi. O tarihten itibaren dükkan kapalıdır.
Benim bu anlattıklarıma ilişkin ses kaydı, whatsapp görüşmeleri ve çeşitli fotoğrafların yer aldığı flash belleği dosyaya delil olarak sunuyorum. Ayrıca bu yaşanan olaylar dolayısıyla benim ve ailemin can güvenliğinden endişe etmekteyim. Benim ve ailemin can güvenliğinin sağlanmasını istiyorum.
Benim içinde bulunduğum dudumdan yararlanarak kafe inşaatı yaptıran ve sonrasında benden rüşvet isteyen yukarıda anlattığım şahıslardan şikayetçiyim."