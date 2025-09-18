Başkan Erdoğan: Zalimlere asla boyun eğmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bugün Türk bürokrasisinin gözbebeği olan Dışişleri Bakanlığı'mızın yeni yerleşkesinin temellerini atacağımız bu törende sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yeni yerleşkemiz toplam 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlanıyor. Yeni hizmet binamız çevredeki diğer kamu binalarımıza da yakın olacak. 3 ana kısımdan oluşuyor, yerleşke günlük 6 bin kişiye hizmet verecek şekilde tasarlandı, 1600 kişilik otoparkı, 750 kişilik konferans salonu ve çeşitli destek birimleri ile yerleşke modern, konforlu, organizasyonel verimliliği yüksek bir eser olacaktır" şeklinde konuştu.

"YILDIZ MİSALİ PARLAYACAK"

Erdoğan, "Bakanlığımız, ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. Yerleşke Türk diplomasisinin hafızasını bugününü ve geleceğini aynı çatıda buluşturacak. Şehrimizde yıldız misali parlayacaktır. Uluslararası siyaset giderek daha değişken, belirsiz ve öngörülmez bir hal alıyor. Gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Tüm bu krizleri, çatışmaları, belirsizlikleri milletimize bir halel getirmeden yönetmeye çalışıyoruz. Geniş bir coğrafyada istikrar için çaba harcıyoruz. Gerektiğinde sesimizi yükseltiyoruz, gerektiğinde çatışan tarafları aynı masada buluşturuyoruz. Türkiye aynı zamanda kara gün dostu bir ülkedir. Aynı ilkeli tavrımızı bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.

"BOŞ LAFLA İŞİMİZ OLMAZ"

Başkan Erdoğan, "Bizim boş lafla, ucuz polemikle işimiz olmaz. Biz sınırlarımız içerisinde ve ötesinde hedeflerimize kilitlenmiş durumdayız. Tahriklere ve tuzaklara düşmeyiz. Türk dış politikasını öncelikleri istikrarı korumak, barışı sağlamak, kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Bizim ucuz polemiklerle işimiz olmaz. Bugün Türkiye hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve kimin ne dediğine bakmayan bir ülkedir. Usta bir satranç oyuncusu gibi soğukkanlılıkla hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞULACAKLAR"

Başkan Erdoğan, "Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Barbarlıkla hareket edenler döktükleri kanda boğulacaktır" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam aleminin ortak davası, hafızası ve ortak mirasıdır. Namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs'teki haklarımızdan bir adım geri adım atmayacağız. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı geçmeyecek" dedi.

ADNAN MENDERES VE ARKADAŞLARINI RAHMETLE ANDI

BAŞKAN Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle andı. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

"BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE VAR"

TÖRENDE konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasında, 'Ülkemiz 24 yıllık serüvenin sonucunda sahada etkin ve masada güçlü bir aktör olarak yerini almıştır. Artık bölgesel ve küresel konularda söz sahibi, bağımsız bir Türkiye var. Temellerini attığımız Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum' dedi.