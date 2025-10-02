7 belediye başkanı AK Parti’ye katılıyor

AK Parti'ye katılımlar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde farklı partilerden seçilen ya da bağımsız olarak göreve gelen belediye başkanları, birer birer AK Parti'ye katılmaya devam ediyor. Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 7 ilçe ve belde belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılması bekleniyor. Bu katılımlar ile AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 66'ya yükselecek. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Türkiye genelinde, 12 büyükşehir belediyesi, 12 il belediyesi, 347 ilçe belediyesi, 170 belde belediyesi kazanmış ve toplamda 542 belediyeyi yönetme yetkisini almıştı. Bugün katılımları beklenen belediyeler ile AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı 608'e yükselecek. AK Parti yetkililer ise, gerçekleşen katılımların AK Parti'nin yereldeki gücünün kanıtı olarak yorumladı.