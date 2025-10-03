Hamas Trump’ın Gazze planına yanıtını arabuluculara iletti: Müzakerelere hazırız

ABD Başkan Donald Trump'ın Gazze planına Hamas yanıt verdi.

Hamas, liderliği, grupları ve arabulucularıyla yaptığı istişareler sonrası şu yanıtı sundu:

Savaşı sona erdirmek, yardıma izin vermek, işgali reddetmek ve yer değiştirmeyi önlemek için Arap, İslami, uluslararası ve Trump'ın çabalarını takdir eder.

Saha koşulları sağlandığında, Trump'ın takas formülüne göre tüm İsrailli tutukluların (yaşayan ve ölü) serbest bırakılmasına razıdır ve derhal müzakerelere hazırdır.

Gazze yönetiminin ulusal uzlaşı ve Arap/İslami destek temelinde bir Filistinli teknokrat heyetine devredilmesini kabul eder.

Trump'ın planındaki diğer konular (Gazze'nin geleceği, Filistin hakları) daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve gerektirir.

TRUMP 6 EKİM'E KADAR SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının Hamas tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes planının bölge ülkeleri tarafından da kabul gördüğünü ve "bölgeye barış getirecek iyi bir plan olduğunu" savunan Trump, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.00'e kadar (ABD doğu saatiyle pazar günü 18.00'e) anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a süre verdiğini belirtti.

Anlaşmanın sağlanması durumunda şiddetin sona ereceğini kaydeden Trump, "Bu, herkes için harika bir anlaşma. Eğer son şans olan bu anlaşma yapılmazsa Hamas için daha önce görülmemiş şekilde kıyamet kopacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanması halinde kalan Hamas savaşçılarına dokunulmayacağını belirten Trump, bunun Hamas için "son şans" olduğunu bildirdi.

Trump, bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmesini istediğini ve tüm esirlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.