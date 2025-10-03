Ömer Çelik: “Naziler hesap verecek”

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanmasının müdahalesi ilgili kabineden ve AK Parti kanadından peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in saldırıları bir kere daha 'insanlığa karşı işlenmiş suç' ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır" dedi.

"ABLUKA KIRILMIŞTIR"

Çelik, "Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir. Sumud Filosu'nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, Özgür Filistin ve insanlığın evi Gazze'nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Uluslararası hukuk normlarına aykırı bir şekilde Sumud Filosu'na yapılan müdahaleyi kabul edilemez olarak görüyor ve telin ediyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Sumud filosu amacına ulaşmıştır. İnsanlık dışı ablukayı, İsrail zulmünü, Gazze'nin sesini tüm dünyaya haykırmıştır. Bu müdahale şu gerçeği de değiştirmeyecektir; abluka kırılmıştır" ifadelerini kullandı.

"AMACINA ULAŞMIŞTIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sumud filosunun tüm engellemelere rağmen amacına ulaştığını ve Gazze'nin sesi olduğunu vurgulayarak, dünya kamuoyunun bu zulme sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tüm dünyayı İsrail barbarlığına karşı bir olmaya ve sesini yükseltmeye çağırıyorum. Türkiye olarak, Gazze'nin, Filistinlilerin ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, uluslararası toplumu artık bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya, adaletin ve insanlığın gereğini yerine getirmeye davet etti. Milli Savunma Bakanlığı da, "Gazze'deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.