Tekneleri su alan 7 aktivist tahliye edildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir" denildi. Ayrıca 3'ü Türk ve 1'i Türk asıllı 4 Alman vatandaşı olmak üzere 7 aktivist, teknelerinin su alarak arızalanması üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Gediz fırkateyniyle tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Gediz fırkateyniyle tahliyesi gerçekleştirilen aktivistler, Marmaris Limanı'na getirildi. Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş işlemleri tamamlanan aktivistler Amy Chalize, Carmen Alexandra, Florian Wurzbacher, Mücahid Özkan, Nagihan Çıtak, Faruk Dinç ve Hakan Yazaner, Gazze'ye ulaşamadıkları için çok üzgün olduğunu dile getirdi. Nagihan Çıtak, "Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra gidilmesi gerekiyorsa biz yine varız. Yeter ki bizi bekleyen çocuklara ulaşabilelim" diye konuştu.