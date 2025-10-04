ABD’de Trump ile Epstein’ın heykeli eski yerine yerleştirildi

ABD'DE Başkan Donald Trump ile reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı ele ele tasvir eden ve geçen hafta kaldırılan heykelin tekrardan Kongre binası önüne yerleştirildiği bildirildi. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, "The Secret Handshake" isimli bir grup tarafından yapılan ve Trump ile Epstein'ı ele ele tutuşurken tasvir eden eser, daha önce kaldırılmasına rağmen yeniden Kongre binası önüne yerleştirildi. "İzin kurallarına uymadığı" gerekçesiyle 24 Eylül'de kaldırılan heykelin taşıma işlemleri sırasında hasar gören kısımlarının onarıldığı dikkati çekti. Beyaz Saray ve İçişleri Bakanlığı söz konusu olaya ilişkin açıklama taleplerine yanıt vermedi. ABD'de 23 Eylül'de Kongre binası önüne Trump ile Epstein'ı ele ele tutuşurken tasvir eden heykel konulmuştu.