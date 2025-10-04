İspanya F-35 alımını iptal etti: Gözler Türkiye’nin gözbebeği KAAN’da

Haberde, İspanyol hükümetinin bu kararının ABD tarafında rahatsızlık yarattığı ve İspanya'nın gelecek yıllarda savunma sanayi alanında Türkiye ile yakın işbirliği kurabileceğine vurgu yapıldı.

Haberin devamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN projesinin, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı üretebilen seçkin ülkeler arasına katılma hedefini temsil ettiği vurgulandı.

KAAN, SAVUNMA SANAYİİNDE GÜÇLÜ ÖZELLİKLERİYLE ÖN PLANDA

KAAN'ın "gizlilik kabiliyeti, gelişmiş aviyonikler ve üstün manevra performansı" ile öne çıktığını belirtilirken uçağın Türkiye'nin 240 adet F-16 filosunun yerini almayı hedeflediğini, ilk uçuşunu ise Mart 2024'te gerçekleştirdiğini aktarıldı.

İspanyol basını, KAAN'ın radar tespitini azaltan keskin açılı ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çektiğini de vurguladı.

TÜRKİYE İLE İKİNCİ YAKINLAŞMA

Eğer anlaşma sağlanırsa, bu gelişme İspanya ile Türkiye arasında bu yıl gerçekleşen ikinci stratejik yakınlaşma olacak.

İspanyol gazetesi El Español, Mayıs ayında yayımladığı haberde, Talavera la Real üssünde bulunan F-5 uçaklarının artık modernizasyon ihtiyacında olduğunu hatırlatarak, İspanyol yetkililerin Türk yapımı TAI Hürjet eğitim uçağını incelediğini duyurmuştu.

KAAN, EUROFIGHTER FİLOSUNU TAMAMLAYACAK

El Economista, Türkiye'den KAAN alımının İspanya Hava Kuvvetleri'ne mevcut Eurofighter filosuna tamamlayıcı bir model sunacağını ve altıncı nesil FCAS savaş uçağı projesi tamamlanana kadar "geçiş dönemi çözümü" olarak işlev görebileceğini yazdı.