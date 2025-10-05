Son dakika: Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Ateşkes Gazze için fırsat

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana dair ortak açıklama yayımladı.



Açıklamaya göre Türkiye ile 7 ülkenin dışişleri bakanları, Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi, hayatta olan veya hayatını kaybetmiş tüm esirlerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladı.





Dışişleri bakanları, Trump'ın İsrail'e yönelik bombardımanları derhal durdurması ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısını memnuniyetle ve ABD Başkanı'nın bölge barışını tesis etme yönündeki kararlılığını da takdirle karşıladı.



Bakanlar, bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir ateşkese ulaşmak ve Gazze Şeridi'nde halkın karşı karşıya olduğu ağır insani koşulları ele almak bakımından gerçek fırsat teşkil ettiğini vurguladı.



Hamas'ın Gazze'nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici Filistin İdari Komitesine devretmeye hazır olduğunu açıklamasını da memnuniyetle karşılayan bakanlar, önerinin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar üzerinde mutabakata varmanın ve söz konusu planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlatılmasının önemine işaret etti.